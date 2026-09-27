अलर्ट: ग्लासी स्किन के चक्कर में खुद अपने चेहरे को नुकसान पहुंचा रहे युवा, विशेषज्ञों ने किया सावधान

1 of 4 स्किन केयर को लेकर सावधानी - फोटो : Amarujala.com/AI







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आजकल सोशल मीडिया पर स्किनकेयर को लेकर ऐसा ट्रेंड लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें चेहरा बिल्कुल चिकना, चमकदार और बिना किसी दाग-धब्बे के नजर आता है। इसे देखकर किशोरों को लगने लगता है कि अच्छी त्वचा का मतलब बिल्कुल साफ और चमकदार चेहरा होना है। नतीजा यह होता है कि चेहरे की छोटी-सी कमी भी उन्हें परेशान करने लगती है और वे उसे ठीक करने के लिए लगातार नए प्रोडक्ट आजमाने लगते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में त्वचा बिल्कुल साफ दिखे ये जरूरी नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले बदलावों का असर त्वचा पर साफ दिखाई देता है। कभी चेहरा ज्यादा तैलीय हो सकता है, कभी छोटे दाने निकल सकते हैं और कभी त्वचा थोड़ी संवेदनशील नजर आ सकती है। यह सब देखकर तुरंत यह मान लेना सही नहीं है कि त्वचा खराब हो गई है।



सोशल मीडिया पर बेदाग और चमकदार त्वचा यानी 'ग्लासी स्किन' का ट्रेंड लोगों को बार-बार नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने को मजबूर कर रहा है, जिसका कई बार नकारात्मक असर भी हो सकता है।

2 of 4 त्वचा पर ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो सकता है नुकसानदायक - फोटो : Adobe stock

त्वचा पर ज्यादा प्रयोग बढ़ा सकता है मुश्किलें



कई किशोर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखकर कई तरह के सीरम, टोनर, मास्क और एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हैं। अपेक्षित परिणाम न मिलने पर युवा तनाव में आ जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस उम्र में त्वचा की देखभाल के लिए लंबी-चौड़ी स्किनकेयर रूटीन जरूरी नहीं है। उल्टा, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन और दूसरी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 13 से 18 वर्ष की उम्र के 80% से अधिक किशोरों को एक्ने यानी मुंहासों की समस्या होती है।

त्वचा विशेषज्ञों के मुताबिक किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण त्वचा में तेल का उत्पादन बढ़ता है। इससे बालों के रोम बंद होने और सूजन के कारण ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और मुंहासे हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली साफ और बेदाग त्वचा को सामान्य मानक नहीं समझना चाहिए। पोर्स, ब्लैकहेड्स, लालिमा और कभी-कभी मुंहासे किशोर त्वचा का सामान्य हिस्सा हो सकते हैं।

3 of 4 स्किन हेल्थ को लेकर जान लीजिए जरूरी बातें - फोटो : Adobe stock

हर चमकदार त्वचा को आदर्श मानना जरूरी नहीं



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आपको जो चेहरा या स्किन सोशल मीडिया पर दिखाई देती है वो चेहरा वास्तविक त्वचा हो ये जरूरी नहीं है। तस्वीरों में रोशनी, कैमरा एंगल, मेकअप और फिल्टर का असर होता है। इसलिए किसी इन्फ्लुएंसर की त्वचा देखकर अपनी त्वचा से उसकी तुलना करना सही नहीं है।

चेहरे पर पोर्स दिखाई देना, हल्की लालिमा या कभी-कभार दाने निकलना त्वचा के सामान्य बदलाव हो सकते हैं।

सीरम, टोनर, फेस मास्क और एक्सफोलिएटर जैसे कई प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल करने से त्वचा जल्दी बेहतर होगी ये भी जरूरी नहीं है।

जरूरत से ज्यादा उत्पाद या बार-बार एक्सफोलिएशन त्वचा में जलन, रूखापन और संवेदनशीलता बढ़ा सकती है।

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4 of 4 मुंहासों की समस्या - फोटो : Adobe stock