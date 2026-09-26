Home Painting Color Combinations: घर में पुताई करवाते समय सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन अक्सर बेडरूम के रंग को लेकर होता है। बेडरूम से ही दिन की शुरुआत और अंत होता है, इसलिए यहां की दीवारों पर ऐसा रंग हो, जो सिर्फ खूबसूरती न बढ़ाएं, बल्कि कमरे के पूरे माहौल को भी प्रभावित करे। अगर आप इस बार अपने बेडरूम को साधारण की जगह थोड़ा रिच, एलिगेंट और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो सही कलर कॉम्बिनेशन चुनना काफी अहम हो जाता है।





आजकल सिर्फ एक ही रंग से पूरी दीवारें पेंट करने के बजाय दो या उससे ज्यादा रंगों का संतुलित इस्तेमाल काफी पसंद किया जा रहा है। न्यूट्रल शेड्स के साथ डीप कलर, पेस्टल के साथ वॉर्म टोन या अर्थी शेड्स के साथ ऑफ-व्हाइट का कॉम्बिनेशन बेडरूम को स्टाइलिश लुक दे सकता है। हालांकि रंग चुनते समय कमरे का आकार, प्राकृतिक रोशनी, फर्नीचर और पर्दों का रंग भी ध्यान में रखना चाहिए। आजकल सिर्फ एक ही रंग से पूरी दीवारें पेंट करने के बजाय दो या उससे ज्यादा रंगों का संतुलित इस्तेमाल काफी पसंद किया जा रहा है। न्यूट्रल शेड्स के साथ डीप कलर, पेस्टल के साथ वॉर्म टोन या अर्थी शेड्स के साथ ऑफ-व्हाइट का कॉम्बिनेशन बेडरूम को स्टाइलिश लुक दे सकता है। हालांकि रंग चुनते समय कमरे का आकार, प्राकृतिक रोशनी, फर्नीचर और पर्दों का रंग भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके घर में भी पुताई का काम शुरू होने वाला है, तो इन कलर कॉम्बिनेशन आइडियाज से आपको अपने बेडरूम के लिए बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है।