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होम डेकोर: बेडरूम को देना है महंगा और लग्जरी लुक? ट्राई करें ये कलर कॉम्बिनेशन

Sat, 26 Sep 2026 07:31 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 26 Sep 2026 07:31 PM IST
सार

Best Bedroom Color Combinations: आजकल सिर्फ एक ही रंग से पूरी दीवारें पेंट करने के बजाय दो या उससे ज्यादा रंगों का संतुलित इस्तेमाल काफी पसंद किया जा रहा है। न्यूट्रल शेड्स के साथ डीप कलर, पेस्टल के साथ वॉर्म टोन या अर्थी शेड्स के साथ ऑफ-व्हाइट का कॉम्बिनेशन बेडरूम को स्टाइलिश लुक दे सकता है। 

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Home Decor 7 Trending Bedroom Paint Color Ideas for a Modern and Rich Look
बेडरूम की दीवारों के लिए कलर काॅम्बिनेशन - फोटो : AI

Home Painting Color Combinations: घर में पुताई करवाते समय सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन अक्सर बेडरूम के रंग को लेकर होता है। बेडरूम से ही दिन की शुरुआत और अंत होता है, इसलिए यहां की दीवारों पर ऐसा रंग हो, जो सिर्फ खूबसूरती न बढ़ाएं, बल्कि कमरे के पूरे माहौल को भी प्रभावित करे। अगर आप इस बार अपने बेडरूम को साधारण की जगह थोड़ा रिच, एलिगेंट और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो सही कलर कॉम्बिनेशन चुनना काफी अहम हो जाता है।



आजकल सिर्फ एक ही रंग से पूरी दीवारें पेंट करने के बजाय दो या उससे ज्यादा रंगों का संतुलित इस्तेमाल काफी पसंद किया जा रहा है। न्यूट्रल शेड्स के साथ डीप कलर, पेस्टल के साथ वॉर्म टोन या अर्थी शेड्स के साथ ऑफ-व्हाइट का कॉम्बिनेशन बेडरूम को स्टाइलिश लुक दे सकता है। हालांकि रंग चुनते समय कमरे का आकार, प्राकृतिक रोशनी, फर्नीचर और पर्दों का रंग भी ध्यान में रखना चाहिए।

अगर आपके घर में भी पुताई का काम शुरू होने वाला है, तो इन कलर कॉम्बिनेशन आइडियाज से आपको अपने बेडरूम के लिए बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है।
Home Decor 7 Trending Bedroom Paint Color Ideas for a Modern and Rich Look
बेडरूम की दीवारों के लिए कलर काॅम्बिनेशन - फोटो : AI

क्रीम और ब्राउन

क्रीम के साथ वॉर्म ब्राउन का कॉम्बिनेशन बेडरूम को क्लासी और आरामदायक लुक दे सकता है। अगर कमरे में लकड़ी का फर्नीचर है, तो यह कॉम्बिनेशन खास तौर पर अच्छा लग सकता है। ब्राउन को एक एक्सेंट वॉल पर इस्तेमाल करके बाकी दीवारों को क्रीम रखा जा सकता है।
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बेडरूम की दीवारों के लिए कलर काॅम्बिनेशन - फोटो : AI

ऑफ-व्हाइट और ऑलिव ग्रीन

ऑफ-व्हाइट और ऑलिव ग्रीन का कॉम्बिनेशन नेचुरल और एलिगेंट माहौल बनाने में मदद कर सकता है। ऑलिव ग्रीन को बेड के पीछे वाली दीवार पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि बाकी दीवारों के लिए ऑफ-व्हाइट या हल्का क्रीम चुना जा सकता है।
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बेडरूम की दीवारों के लिए कलर काॅम्बिनेशन - फोटो : AI

बेज और टेराकोटा

अगर आपको गर्म और earthy रंग पसंद हैं, तो बेज के साथ टेराकोटा एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। यह कॉम्बिनेशन कमरे को थोड़ा रिच और कोजी एहसास दे सकता है। लकड़ी और मेटल के डेकोर पीस इसके साथ अच्छे लग सकते हैं।
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बेडरूम की दीवारों के लिए कलर काॅम्बिनेशन - फोटो : AI

ग्रे और डस्टी ब्लू

मॉडर्न और मिनिमल बेडरूम के लिए ग्रे और डस्टी ब्लू का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्का ग्रे कमरे को न्यूट्रल बेस देता है, जबकि डस्टी ब्लू रंग में सॉफ्ट कंट्रास्ट जोड़ सकता है।
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