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बेटी दिवस 2026: बेटी दिवस पर क्या दें अपनी बिटिया को? इन 7 चीजों से बनाएं उसकी जिंदगी खास

Sun, 27 Sep 2026 01:00 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 27 Sep 2026 01:00 PM IST
सार

Daughters Day 2026: आज बेटी दिवस है। ऐसे में अपनी बिटिया को किसी तरह का महंगा तोहफा देने की जगह उसे ऐसी चीज दें, जो उसके साथ जिंदगी भर रहे। 

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Daughters Day 2026 7 best things to give your daughter as daughters day gift
बेटी दिवस पर अपनी बिटिया को क्या दें ? - फोटो : AI
 Daughters Day 2026: बेटी के लिए माता-पिता का प्यार किसी महंगे गिफ्ट या बड़े सरप्राइज का मोहताज नहीं होता। कई बार छोटी-सी कोशिश, प्यार भरे शब्द और साथ बिताया गया समय उसके लिए किसी कीमती तोहफे से ज्यादा मायने रखता है। 


ऐसे में अगर बेटी दिवस के मौके पर अगर आप अपनी बिटिया को कुछ खास देना चाहते हैं, तो इस बार कोई महंगा सामान खरीदने के बजाय उसे ऐसी चीजें दें, जिनकी याद उसके साथ हमेशा रहे। 

हमेशा ये ध्यान रखें कि बचपन से लेकर बड़े होने तक बेटियां माता-पिता के व्यवहार से बहुत कुछ सीखती हैं। इसलिए इस बेटी दिवस पर ऐसा तोहफा चुनें, जिसे वह सिर्फ खोलकर रख न दे, बल्कि उसे जीवनभर महसूस करती रहे। आइए जानते हैं ऐसी 7 चीजों के बारे में, जो आपकी बेटी के लिए सबसे खास याद बन सकती हैं।
 
Daughters Day 2026 7 best things to give your daughter as daughters day gift
बेटी दिवस पर अपनी बिटिया को क्या दें ? - फोटो : AI
 1. बेटी को अपना समय दें

 आज की व्यस्त जिंदगी में बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना अपने आप में एक खास तोहफा है। बेटी के साथ बैठकर उसकी पसंद की फिल्म देखें, साथ खाना खाएं या कहीं घूमने जाएं। इस दौरान फोन को एक तरफ रखकर सिर्फ उसके साथ समय बिताने की कोशिश करें। आपके साथ बिताया यह समय उसके लिए लंबे समय तक यादगार रह सकता है।

 
Daughters Day 2026 7 best things to give your daughter as daughters day gift
बेटी दिवस पर अपनी बिटिया को क्या दें ? - फोटो : AI
 2. उसकी बात बिना टोके सुनें

 बेटी को यह एहसास होना जरूरी है कि वह अपने मन की बात आपसे खुलकर कह सकती है। उसकी पढ़ाई, दोस्ती, करियर या किसी परेशानी से जुड़ी बात हो, उसे तुरंत जज करने के बजाय पहले ध्यान से सुनें। माता-पिता का यह भरोसा बेटी के लिए किसी भी महंगे गिफ्ट से ज्यादा खास हो सकता है।

 
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बेटी दिवस पर अपनी बिटिया को क्या दें ? - फोटो : AI
 3. उस पर अपना भरोसा जताएं

 बेटी के फैसलों और क्षमताओं पर भरोसा जताना उसके आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद कर सकता है। अगर वह कोई नया काम शुरू करना चाहती है, तो उसकी बात समझें और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन दें। उसे यह महसूस कराएं कि गलती होने पर भी परिवार उसका साथ देगा।

 
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बेटी दिवस पर अपनी बिटिया को क्या दें ? - फोटो : AI
4. उसकी पसंद का सम्मान करें

 हर बेटी की अपनी पसंद, रुचि और सपने होते हैं। जरूरी नहीं कि उसकी पसंद हमेशा माता-पिता की पसंद जैसी हो। बेटी दिवस पर उसे यह भरोसा दें कि उसकी पसंद और विचार भी परिवार में मायने रखते हैं। यह भावनात्मक समर्थन उसके लिए लंबे समय तक खास रहेगा।

 
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