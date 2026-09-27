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स्किन केयर टिप्स: क्या हर दिन साबुन से नहाना जरूरी है? ड्राई और संवेदनशील त्वचा वालों के लिए जानें जरूरी टिप्स

Sun, 27 Sep 2026 03:51 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 27 Sep 2026 03:51 PM IST
सार

Why You Don't Need to Shower With Soap: तरोताजा रहने के लिए हर कोई सुबह या दिन में दो बार साबुन से नहाता है। पर, क्या आप जानते हैं कि आपको शरीर पर हर दिन साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। 

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क्या हर दिन साबुन से नहाना सही है? - फोटो : AI
Why You Don't Need to Shower With Soap: सुबह उठकर नहाना हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। कई लोग तरोताजा और साफ महसूस करने के लिए हर दिन साबुन से नहाते हैं। कुछ लोग दिन में दो बार भी साबुन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हर दिन साबुन से नहाना वाकई जरूरी है? इसी तरह के सवाल अक्सर लोगों के मन में आते हैं।  


हर किसी को ये समझने की जरूरत है कि नहाने की आदत हर व्यक्ति की दिनचर्या, मौसम और त्वचा के अनुसार अलग हो सकती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि रोजाना साबुन का इस्तेमाल कब और कितना करना चाहिए। आइए जानते हैं रोज साबुन लगाने से जुड़ी जरूरी बातें।

 
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क्या हर दिन साबुन से नहाना सही है? - फोटो : AI
क्या हर दिन साबुन से नहाना जरूरी है?

हर व्यक्ति की त्वचा और रोजमर्रा की गतिविधियां अलग होती हैं। अगर आप ज्यादा पसीना बहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या धूल-मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, तो शरीर की सफाई पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। वहीं, सामान्य दिनचर्या में पूरे शरीर पर ज्यादा मात्रा में साबुन लगाने पर कुछ लोगों की त्वचा में रूखापन या खिंचाव महसूस हो सकता है। खासकर ड्राई या संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को साबुन चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम और त्वचा के प्रकार के हिसाब से नहाने का तरीका भी बदल सकता है।

 
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क्या हर दिन साबुन से नहाना सही है? - फोटो : AI
ज्यादा साबुन से त्वचा हो सकती है रूखी

साबुन त्वचा से तेल और गंदगी हटाने में मदद करता है, लेकिन बार-बार इस्तेमाल करने पर कुछ लोगों की त्वचा में रूखापन या खिंचाव महसूस हो सकता है। खासकर ड्राई या संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को साबुन चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। नहाने के बाद त्वचा पर खिंचाव या सफेद परत जैसी समस्या महसूस हो तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

 
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क्या हर दिन साबुन से नहाना सही है? - फोटो : AI
किन हिस्सों की सफाई पर दें ज्यादा ध्यान?

शरीर के जिन हिस्सों में पसीना ज्यादा आता है, वहां नियमित सफाई जरूरी है। बगल, कमर और पैरों जैसे हिस्सों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इन हिस्सों में पसीना और गंदगी जमा होने से दुर्गंध या त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। बाकी शरीर के लिए त्वचा की जरूरत के अनुसार हल्के क्लींजर या साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

 
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क्या हर दिन साबुन से नहाना सही है? - फोटो : AI
नहाते समय इन बातों का रखें ध्यान

बहुत गर्म पानी से लंबे समय तक न नहाएं, क्योंकि इससे त्वचा की नमी कम हो सकती है। त्वचा को जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथों से साफ करें। नहाने के बाद त्वचा को तौलिए से धीरे-धीरे सुखाएं और अगर त्वचा रूखी लगती है तो मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है। किसी त्वचा संबंधी समस्या या लगातार खुजली, जलन और अत्यधिक रूखेपन की स्थिति में त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।


डिसक्लेमर : इस लेख में दी गई सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला इस लेख में दी गई जानकारी को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। त्वचा संबंधी किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।
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