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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Happy Teachers Day 2026: Best Wishes, Messages and Quotes for Teachers, Mentors and Gurus Share on 5 September

शिक्षक दिवस 2026: शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, इन खूबसूरत संदेशों से करें अपने गुरु का सम्मान

Sat, 05 Sep 2026 06:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 05 Sep 2026 06:00 AM IST
सार

Happy Teachers Day 2026: किताबों से आगे जिंदगी का पाठ पढ़ाने वाले हर शिक्षक को शत-शत नमन। आपकी मेहनत और सीख हमारे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

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Happy Teachers Day 2026: Best Wishes, Messages and Quotes for Teachers, Mentors and Gurus Share on 5 September
शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Teachers Day 2026 Wishes: हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में शिक्षकों के योगदान, मार्गदर्शन और समर्पण को सम्मान देने का अवसर है। शिक्षक सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि सही और गलत के बीच फर्क समझाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और जीवन में बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।



शिक्षक दिवस के मौके पर विद्यार्थी, अभिभावक और पूर्व छात्र अपने गुरुजनों को शुभकामना संदेश, शायरी, कविताएं और बधाई संदेश भेजकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ शब्दों में अपने शिक्षक के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जा सकती है।

अगर आप भी इस शिक्षक दिवस पर अपने प्रिय शिक्षक, गुरु, मेंटर या मार्गदर्शक को एक खास संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं। इन संदेशों को आप अपने शिक्षकों के साथ-साथ दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
Happy Teachers Day 2026: Best Wishes, Messages and Quotes for Teachers, Mentors and Gurus Share on 5 September
शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

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जो खुद जलकर हमें उजाला देते हैं,
वही गुरु कहलाते हैं।
जो अज्ञान मिटाकर ज्ञान का दीप जलाते हैं,
वही सच्चे शिक्षक कहलाते हैं।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

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Happy Teachers Day 2026: Best Wishes, Messages and Quotes for Teachers, Mentors and Gurus Share on 5 September
शिक्षक दिवस की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

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गुरु हैं तो ज्ञान की ज्योति है,
गुरु हैं तो जीवन में रोशनी है।
गुरु हैं तो सपनों को पंख मिलते हैं,
गुरु हैं तो मंज़िल की राह मिलती है।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

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Happy Teachers Day 2026: Best Wishes, Messages and Quotes for Teachers, Mentors and Gurus Share on 5 September
शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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कभी डांट में छिपा स्नेह उनका,
कभी शब्दों में गहरा ज्ञान,
हर मुश्किल में राह दिखाते,
गुरु होते हैं सच्चे भगवान।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

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Happy Teachers Day 2026: Best Wishes, Messages and Quotes for Teachers, Mentors and Gurus Share on 5 September
शिक्षक दिवस की शुभकामना संदेश - फोटो : AI

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हम जो कुछ भी बन पाए हैं,
उसमें आपका योगदान है।
आपके चरणों में नमन हमारा,
आपसे ही जीवन महान है।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

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शिक्षक दिवस 2026: शिक्षक दिवस पर भेजें ये शुभकामनाएं 1. गुरु को समर्पित संदेश ज्ञान की रोशनी से जीवन को उजाला देने वाले सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें सही राह दिखाता रहे। 🙏🌹 2. दिल छू लेने वाली शुभकामना

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