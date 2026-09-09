आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   छाँव की वसीयत मे स्नेह-संचय वात्सल्य का महादान
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

छाँव की वसीयत मे स्नेह-संचय वात्सल्य का महादान

Akhil Dadhich

Akhil Dadhich

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अक्षत माथे पर अंकित है, जीवन भर का समंदर प्यार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता का यह निष्काम हृदय, है रूप केवल परोपकार का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल तक दीपक सा जला, हर राह रौशन करने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी वह आतुर खड़ा, खुशियों से झोली भरने को।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमाते भले ही हैं बच्चे भले, पर ज़माने की राहें कठोर हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िम्मेदारियों की आँच तेज़,ख़र्चों का चारों ओर शोर है।।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी माँ हौले से आकर, एक संकोच-सी छाँव बनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता की आँखों में झाँक, बड़े जतन से बातो को बुनाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"सुनिएजी,अपनी ही तो जड़ें हैं, चाहे शाखाएँ विशाल हो गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस नई हवा की आँच में, इनकी काया निढाल हो गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाभिमान का ओढ़कर दुपट्टा, ये कभी कुछ माँगेंगे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी ममता जानती है, ये अंदर से पूरी तरह सँभले नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पेंशन की गिल्ली-मिट्टी से, जो थोड़ा-सा नीव सँभाल दोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना माँगे ही इनके कल पर, एक अमिट सहारा ढाल दोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना हिसाब का कोई पन्ना खोलना, ना बदले की कोई आस रखनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इस उड़ते परिंदों के नीड़ में, थोड़ा और सुकूँ की साँस रखनी।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के ये रेशमी बोल सुन, पिता का कठोर ढाल पिघल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज संचय का हर एक कतरा, वात्सल्य के सागर में ढल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना चाह उन्हें पहचान की, ना सम्मान का कोई आडंबर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्तान सुखी रहे सदा, बस यही उनका पूरा अंबर ही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वटवृक्ष सा धूप सहकर, जिसने सदियों छाँव जुटाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूँजी तो उसकी बस यही, जो घर में हँसी लौट आई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार के तमाम नाते तो, लेन-देन की तराज़ू में ढलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर माता-पिता के अनाम त्याग से ही, घर के चिराग जलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस निश्छल, विशाल संगम को, नतमस्तक हर एक धाम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता के इस अलौकिक प्रेम को, शत-शत बार प्रणाम है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
48 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree