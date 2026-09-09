कितना तन्हा, खुद को वो पाए

कितना तन्हा, खुद को वो पाए

दिल तसल्ली को जब तरस जाए

भीड़ भी हो बेपनाह अपनों की

और कोई अपना नज़र नहीं आए

-फौज़िया नसीम शाद

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50 मिनट पहले