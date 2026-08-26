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ओणम 2026: “फूलों की तरह खिल उठे आपका जीवन...” ओणम पर दोस्तों और परिवार को भेजें ये दिल छू लेने वाले संदेश
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:25 AM IST
सार
onam wishes 2026: ओणम पर अपने परिजनों और दोस्तों को शुभकामनाएं दें। अगर आप भी इस ओणम पर अपनों को खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश, ग्रीटिंग और कविताएं आपके काम आ सकते हैं।
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ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं
- फोटो : AI
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Happy Onam 2026 wishes ओणम केरल का प्रमुख और बेहद खूबसूरत त्योहार है, जिसे खुशी, समृद्धि, प्रेम और भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को हैप्पी ओणम कहकर शुभकामनाएं देते हैं। आज यानी 26 अगस्त को ओणम मनाया जा रहा है।
10 दिन के इस पर्व का आज आखिरी दिन है, जिसे थिरुवोणम कहा जाता है। मान्यता है कि ये ओणम का सबसे खास दिन है, जिसमें राजा महाबली अपनी प्रज्ञा से मिलते हैं। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्सव, फूलों की रंगोली यानी पूक्कलम, स्वादिष्ट ओणम सद्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। यह पर्व लोगों को एक-दूसरे के करीब आने और खुशियां साझा करने का संदेश देता है।
इस मौके पर अपने परिजनों और दोस्तों को ओणम की शुभकामनाएं दें। अगर आप भी इस ओणम पर अपनों को खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश, ग्रीटिंग और कविताएं आपके काम आ सकते हैं।
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