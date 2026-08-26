1 of 5 ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

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Happy Onam 2026 wishes ओणम केरल का प्रमुख और बेहद खूबसूरत त्योहार है, जिसे खुशी, समृद्धि, प्रेम और भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को हैप्पी ओणम कहकर शुभकामनाएं देते हैं। आज यानी 26 अगस्त को ओणम मनाया जा रहा है।



10 दिन के इस पर्व का आज आखिरी दिन है, जिसे थिरुवोणम कहा जाता है। मान्यता है कि ये ओणम का सबसे खास दिन है, जिसमें राजा महाबली अपनी प्रज्ञा से मिलते हैं। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्सव, फूलों की रंगोली यानी पूक्कलम, स्वादिष्ट ओणम सद्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। यह पर्व लोगों को एक-दूसरे के करीब आने और खुशियां साझा करने का संदेश देता है।



इस मौके पर अपने परिजनों और दोस्तों को ओणम की शुभकामनाएं दें। अगर आप भी इस ओणम पर अपनों को खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश, ग्रीटिंग और कविताएं आपके काम आ सकते हैं।

ईद ए मिलाद उन नबी: ईद मिलाद की दिली मुबारकबाद, अपनों को भेजें ये खूबसूरत दुआओं के पैगाम 10 दिन के इस पर्व का आज आखिरी दिन है, जिसे थिरुवोणम कहा जाता है। मान्यता है कि ये ओणम का सबसे खास दिन है, जिसमें राजा महाबली अपनी प्रज्ञा से मिलते हैं। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्सव, फूलों की रंगोली यानी पूक्कलम, स्वादिष्ट ओणम सद्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। यह पर्व लोगों को एक-दूसरे के करीब आने और खुशियां साझा करने का संदेश देता है।इस मौके पर अपने परिजनों और दोस्तों को ओणम की शुभकामनाएं दें। अगर आप भी इस ओणम पर अपनों को खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश, ग्रीटिंग और कविताएं आपके काम आ सकते हैं।

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घर को फूलों की रंगोली से सजाएं

स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठाएं।

राजा महाबली का धूमधाम से करें स्वागत

ओणम का पूरे परिवार संग आनंद उठाएं।



ओणम की शुभकामनाएं



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ओणम के शुभ अवसर पर

आपके जीवन में खुशहाली आए,

अच्छा स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि मिले

आपको और आपके पूरे परिवार को

ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।



ओणम की शुभकामनाएं



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