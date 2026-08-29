एनालिसिस: क्लीन स्वीप नहीं कर सकी टीम इंडिया, फिर भी श्रीलंका दौरे ने कैसे दिए भविष्य के लिए चार बड़े विकल्प?

भारतीय क्रिकेट टीम जब श्रीलंका दौरे पर पहुंची थी तो कई सवाल खड़े थे। सबसे बड़ा सवाल नंबर-3 बल्लेबाज चुनने का था। पिछली कुछ सीरीज से उम्मीद जगाने वाले साई सुदर्शन चोटिल थे। वहीं रविचंद्रन अश्विन के संन्यास और रवींद्र जडेजा के करियर के अंतिम दौर में पहुंचने से अगले एक दशक के लिए टीम के लीड स्पिनर की तलाश भी चुनौती थी।

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सीरीज में भले ही भारत 2-0 से क्लीन स्वीप करने से चूक गया, लेकिन कई सवालों के जवाब जरूर मिले। भारतीय चयनकर्ता इस बात से खुश होंगे कि घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के औसत स्पिनरों के सामने परेशानी में दिखने वाली टीम इंडिया ने श्रीलंकाई स्पिनरों का उन्हीं के घर में बेहतरीन तरीके से सामना किया।