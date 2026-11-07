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दिवाली की शुभकामनाएं: 'इस दीपावली खुशियों की हो बौछार...' व्हाट्सएप पर शेयर करें ये खूबसूरत संदेश और शायरी

Sat, 07 Nov 2026 10:07 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 07 Nov 2026 10:07 PM IST
सार

diwali wishes: शुभ दीपावली 2026 के लिए देखें खूबसूरत वॉलपेपर, हिंदी शुभकामना संदेश, दिल छू लेने वाली शायरी, कविताएं और व्हाट्सएप स्टेटस। अपनों को भेजें दिवाली की खास बधाई।
 

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Happy Diwali Wishes Images, GIF, Quotes, Shayari and Messages deepavali greetings
दीपावली की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

Happy Diwali Wishes In Hindi: दीपावली खुशियों, रोशनी और अपनों के साथ का खूबसूरत त्योहार है। इस खास मौके पर हर कोई अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देकर उनके जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करता है। अगर आप भी इस दिवाली अपनों को कुछ खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए हैं शुभ दीपावली के आकर्षक वॉलपेपर, खूबसूरत शुभकामना संदेश, दिल छू लेने वाली शायरी और शानदार कविताएं।

इन प्यारे संदेशों को आप WhatsApp, Facebook और Instagram के जरिए अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस दीपावली प्यार के दीप जलाएं और अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाएं।
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Happy Diwali Wishes Images, GIF, Quotes, Shayari and Messages deepavali greetings
दीपावली की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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दीपों से रोशन हो आपका संसार,
खुशियों से महक उठे घर-परिवार।
मां लक्ष्मी बरसाएं इतनी कृपा,
हर सपना हो आपका साकार।

शुभ दीपावली

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Happy Diwali Wishes Images, GIF, Quotes, Shayari and Messages deepavali greetings
शुभ दीपावली - फोटो : Ai

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हर घर में दीपों की बारात हो,
हर चेहरे पर खुशियों की सौगात हो।
रहे कोई गम किसी के जीवन में,
हर दिन आपकी दिवाली जैसी रात हो।

शुभ दीपावली

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दीपावली की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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दीप जलें तो सपने भी मुस्कुराएं,
खुशियों के फूल हर तरफ खिल जाएं।
आपके जीवन में आए इतना उजाला,
कि गम के बादल दूर कहीं खो जाएं।

शुभ दीपावली

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दीपावली की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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राम नाम की महिमा गाएं,
मां लक्ष्मी का आशीष पाएं।
सत्य और धर्म का दीप जलाकर,
जीवन को सुंदर बनाएं।

शुभ दीपावली

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