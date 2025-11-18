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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 11 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 11 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
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UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 11 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

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ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चाइल्डलाइन को सौंपने की तैयारी और पढ़ें
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Prayagraj News: फूफा के घर आए युवक की गंगा में डूबने से मौत

फूफा के घर आए युवक की गंगा में डूबने से मौत और पढ़ें
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01:59 AM, 11-Nov-2026

Maharajganj News: चिढ़ाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, आठ के सिर फटे

नौतनवा के उस्मान नगर वार्ड में युवकों के दो गुटों में हुई मारपीट, लाठी-डंडे और पंच से किया हमला और पढ़ें
01:59 AM, 11-Nov-2026

Prayagraj News: ढाबे पर मारपीट और फायरिंग, पांच घायल

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Barabanki News: पटाखा छुड़ाने को लेकर चटकीं लाठियां, नौ घायल

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Maharajganj News: सेंध काटकर घर में घुसे चोर 4 लाख के जेवर और कीमती सामान उड़ाया

कोइरिया टोला में वारदात, घर से 300 मीटर दूर खेत में टूटे मिले बक्से, कपड़े भी बिखरे पड़े थे और पढ़ें
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दिसंबर में शुरू होगा 100 बेड का अस्पताल : सांसद

शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय से बंद पड़े नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल को दिसंबर में शुरू कराने का आश्वासन मिला है। और पढ़ें
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Prayagraj News: कच्ची शराब के विरोध में महिलाओं ने किया प्रदर्शन

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अदालत : महिला की हत्या के दोषी को नहीं मिलेगी समयपूर्व रिहाई

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Maharajganj News: गर्भवती महिला को पीटा, गर्भपात कराने की दी धमकी

निचलौल क्षेत्र के बिशनपुरा गंगापुर गांव का मामला। रंजिश में महिला के सास-ससुर का सिर फोड़ा; उंगली काटने और गहने छीनने का भी आरोप। और पढ़ें
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