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छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं: एक दीप खुशियों के नाम...नरक चतुर्दशी पर प्रियजनों को भेजें शुभ संदेश

Sat, 07 Nov 2026 07:11 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 07 Nov 2026 07:11 AM IST
सार

narak chaturdashi wishes: आज छोटी दिवाली है, इस मौके पर अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर काली चौदस का पर्व मनाएं। इसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है।

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Happy Choti Diwali Wishes Images Poster Wallpaper Narak Chaturdashi Ki Shubhkamnaye
छोटी दिवाली की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Chhoti Diwali Wishes 2026: छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस या काली चौदल के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली के पांच दिवसीय पर्व का एक बेहद खास दिन है। नरक चतुर्दशी मुख्य रूप से भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अत्याचारी राक्षस नरकासुर के वध की खुशी में मनाई जाती है

इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और खुशियों के आगमन की कामना की जाती है। छोटी दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस खास मौके पर हर कोई अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर त्योहार की खुशियां बांटना चाहता है।

अगर आप भी छोटी दिवाली पर अपनों को कुछ खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं, खूबसूरत कविताएं, रोमांटिक शायरियां और शानदार लिरिकल कोट्स। इन संदेशों को आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करके अपनों के त्योहार को और भी यादगार बना सकते हैं।

नरक चतुर्दशी 2026: छोटी दिवाली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जानिए जरूरी बातें
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छोटी दिवाली की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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दीप जलें तो रोशनी हो, 
दिल मिलें तो खुशियां हों, 
अपनों का साथ बना रहे 
और जिंदगी में हमेशा दिवाली हो।

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

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नरक चतुर्दशी: छोटी दिवाली पर कितने दीये जलाने चाहिए? जानें घर के किन-किन स्थानों पर दीपक रखना माना जाता है शुभ


 

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छोटी दिवाली की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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रिश्तों में मिठास रहे, 
चेहरे पर मुस्कान रहे,
हर घर में खुशियों का वास रहे।

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं।

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छोटी दिवाली की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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छोटी दिवाली का पैगाम आया है,
खुशियों का नया मुकाम आया है।
जलाओ दीप प्यार और विश्वास के,
आपके लिए दुआओं का सलाम आया है।

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

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छोटी दिवाली की शुभकामनाएं - फोटो : AI

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दीपों की रोशनी आपके जीवन से हर अंधकार मिटा दे,
मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर को खुशियों से भर दे।

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

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