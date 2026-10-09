1 of 8 फूलों, दीयों और फेयरी लाइट्स से सजा नवरात्रि का घरेलू मंदिर - फोटो : AI







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budget friendly navratri decor: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की भक्ति, पूजा और उत्साह का प्रतीक है। इस दौरान लोग अपने घरों में पूजा की विशेष तैयारी करते हैं और मंदिर को फूलों, रोशनी और रंग-बिरंगी सजावट से खूबसूरत बनाना चाहते हैं। लेकिन सजावट के लिए बाजार से महंगा सामान खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता।



घर में मौजूद कई सामान्य चीजों की मदद से भी पूजा घर को आकर्षक बनाया जा सकता है। पुराने दुपट्टे, रंगीन कपड़े, फूल, दीये, कांच की कटोरियां और सजावटी लाइट्स जैसी चीजें आपके मंदिर को नया लुक दे सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी रचनात्मकता और सही तरीके से सजावट करने की जरूरत है। आइए जानते हैं नवरात्रि पर घर के मंदिर को सुंदर बनाने के 7 आसान और बजट-फ्रेंडली तरीके। नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की भक्ति, पूजा और उत्साह का प्रतीक है। इस दौरान लोग अपने घरों में पूजा की विशेष तैयारी करते हैं और मंदिर को फूलों, रोशनी और रंग-बिरंगी सजावट से खूबसूरत बनाना चाहते हैं। लेकिन सजावट के लिए बाजार से महंगा सामान खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता।

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2 of 8 नवरात्रि पर मंदिर की सजावट कैसे करें - फोटो : AI

पुराने दुपट्टे से बनाएं सुंदर बैकग्राउंड



घर में रखा लाल, पीला या सुनहरे रंग का पुराना दुपट्टा मंदिर की सजावट में काम आ सकता है। इसे मंदिर के पीछे या आसपास साफ-सुथरे तरीके से लगाकर खूबसूरत बैकग्राउंड बनाया जा सकता है। लाल और पीले रंग नवरात्रि की सजावट में विशेष रूप से आकर्षक लगते हैं। ध्यान रखें कि कपड़े को दीये या अन्य आग के स्रोत से दूर रखें।

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ताजे फूलों से सजाएं मंदिर



गेंदे, गुलाब और दूसरे उपलब्ध फूलों से मंदिर को सजाया जा सकता है। फूलों की माला बनाकर मंदिर के प्रवेश द्वार या आसपास लगाएं। फूलों की छोटी पंखुड़ियों से पूजा की चौकी के पास रंगोली जैसा डिजाइन भी बना सकते हैं। इससे मंदिर में प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी नजर आएगी।

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पुराने दीयों को दें नया रूप



अगर आपके घर में पिछले त्योहारों के मिट्टी के दीये रखे हैं, तो उन्हें साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो दीयों को रंगों से सजाएं और पूजा की चौकी के आसपास व्यवस्थित रखें। दीयों को जलाते समय उन्हें स्थिर जगह पर रखें और कपड़े, कागज या फूलों की सूखी सजावट से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

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