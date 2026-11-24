1 of 4 रक्तदान के बारे में जानिए - फोटो : Amarujala.com/AI







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रक्तदान को महादान कहा जाता है। ब्लड डोनेशन से जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। दुर्घटना, सर्जरी और कई गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान मरीजों को खून की जरूरत पड़ती है। ऐसे में नियमित रूप से ब्लड डोनेट करना इमरजेंसी इलाज की स्थिति में मरीजों की जान बचाने वाला हो सकता है। रक्तदान को बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर जागरूकता और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाती रहती है, जिससे ब्लड की डिमांड और सप्लाई को पूरा किया जा सके।



हालांकि ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं? रक्तदान कितनी बार किया जा सकता है, क्या बार-बार रक्तदान करने से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और क्या बार-बार ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है?



अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आइए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

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2 of 4 ब्लड डोनेशन - फोटो : freepik.com

पहले रक्तदान के बारे में जरूरी बातें जान लीजिए



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, रक्तदान न सिर्फ सबसे बड़ा दान है बल्कि ये कई मामलों में सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। एक बार रक्तदान करने के बाद पुरुष 3 महीने (90 दिन) और महिलाओं के लिए 4 महीने (120 दिन) के बाद दूसरा ब्लड डोनेशन करना उपयुक्त माना जाता है। मसलन ज्यादातर स्वस्थ वयस्क साल में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकते हैं।

एक बार में ब्लड डोनेशन में लगभग 350 से 500 एमएल रक्त लिया जाता है। भारत में, एक मानक यूनिट आमतौर पर 350 ml की होती है।

अब सवाल ये है कि क्या साल में 3-4 बार ब्लड डोनेट करने का शरीर की सेहत पर असर पड़ सकता है, क्या इससे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है?

3 of 4 आयरन की कमी - फोटो : Freepik.com

रक्तदान से कितना आयरन कम होता है?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके निर्माण के लिए आयरन जरूरी है। जब हम रक्तदान करते हैं, तो शरीर से खून के साथ आयरन भी निकलता है। शरीर इसकी भरपाई करने में समय लेता है। अगर पर्याप्त समय मिलने से पहले ही दोबारा रक्तदान किया जाए, तो शरीर में आयरन का भंडार कम हो सकता है। इसलिए नियमित रक्तदान करने वालों को अपनी आयरन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

अमेरिकन सोसायटी ऑफ हेमेटोलॉजी के अनुसार, एक बार रक्तदान करने पर शरीर से लगभग 220-250 मिलीग्राम आयरन निकल सकता है।

इसकी भरपाई करने में 24 से 30 सप्ताह तक लग सकते हैं।

हालांकि तय अंतराल पर ब्लड डोनेट करना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है, इससे शरीर को कई प्रकार के लाभ भी हो सकते हैं।

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4 of 4 ब्लड डोनेशन के बारे में जरूरी बातें - फोटो : Adobe Stock