1 of 4 बच्चों के पेट में दर्द की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



पेट में दर्द होने की समस्या बहुत आम है। लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी के अलावा कई बार कुछ बीमारियों के कारण भी आपको ये दिक्कत हो सकती हैं। बच्चों में भी ये समस्या बहुत कॉमन है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कभी-कभार ज्यादा खाने, कब्ज या जंक-प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से भी बच्चों में पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि अगर बच्चा बार-बार पेट दर्द की शिकायत कर रहा है तो इस बारे में डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर करा लें।



बार-बार पेट में दर्द को गैस की समस्या समझकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। कई बार पेट में होने वाला लगातार या बार-बार दर्द शरीर में किसी दूसरी समस्या का संकेत भी हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आमतौर पर बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन, फूड इनटॉलरेंस, सीलिएक डिजीज, आंतों में सूजन और अपेंडिक्स जैसी समस्याओं के कारण पेट दर्द हो सकता है।



क्या आपका बच्चा भी बार-बार पेट दर्द की शिकायत कर रहा है?

Trending Videos

2 of 4 बच्चों के पेट में दर्द की दिक्कतें - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, बच्चों में कई बार पेट दर्द की समस्या के पीछे तनाव और स्कूल से जुड़ी चिंता भी कारण हो सकती है, जिसपर अक्सर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। ऐसे में सभी माता-पिता के लिए यह समझना जरूरी है कि बच्चे को दर्द कब, कहां और कितनी बार हो रहा है? इसके साथ दिखने वाले दूसरे लक्षण भी बीमारी की पहचान में मदद कर सकते हैं।



बच्चो में कब्ज की दिक्कत बच्चों में पेट दर्द का सबसे आम कारण कब्ज होना है। इसके कारण मल त्याग में परेशानी, पेट फूलने और मल सख्त होने जैसी दिक्कतें भी होती रहती हैं। अगर खान-पान में गड़बड़ी है तो कब्ज की समस्या परेशान कर सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों के खान-पान में फाइबर वाली चीजें ज्यादा रखने और पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाते रहने की सलाह देते हैं।

3 of 4 बच्चों में पेट की समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

पेट में दर्द के इन कारणों को भी जानिए



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपका बच्चा बार-बार पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं जिससे बीमारी के सही कारणों को पता चल सके। कई बार गंभीर बीमारियों में भी ये लक्षण दिखाई देता है जिसे लेकर सभी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए।

बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या के कारण भी पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेशाब में जलन, बार-बार पेशाब आने और बुखार की दिक्कत हो रही है तो इन लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

ग्लूटेन नामक प्रोटीन के सेवन से होने वाली सीलिएक डिजीज में छोटी आंतें प्रभावित हो जाती हैं। इसके कारण पेट दर्द, दस्त, पेट फूलने और वजन न बढ़ने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

दूध में मौजूद लैक्टोज या कुछ खाद्य पदार्थों को पचाने में परेशानी से पेट दर्द, गैस और दस्त हो सकते हैं।

क्रोहन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियों में बार-बार पेट दर्द, दस्त, मल में खून और वजन कम होने की समस्या हो सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 पेट में दर्द की समस्याओं को जानिए - फोटो : Freepik.com