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Samvidhan Diwas 2026: भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी तारीख को वर्ष 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। यह देश के लोकतंत्र, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और शासन व्यवस्था की मजबूत नींव है। संविधान दिवस को 'संविधान दिवस' और 'राष्ट्रीय कानून दिवस' के नाम से भी जाना जाता है।

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इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार देता है। इसके निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यही वजह है कि संविधान दिवस के अवसर पर उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है और भारतीय संविधान बनने की पूरी कहानी क्या है।26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देश के संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।भारत सरकार ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को सम्मान देना और नागरिकों में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाना था।भारत का संविधान तैयार करने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बाद में 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया।इस समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। संविधान तैयार करने में संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। संविधान सभा ने कुल 11 सत्रों में इस पर चर्चा की। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया।डॉ. बीआर अंबेडकर ने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों को विशेष महत्व दिया। उनका प्रयास था कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले और जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। उनके विचारों ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया।संविधान दिवस केवल एक ऐतिहासिक तारीख नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को याद करने का अवसर भी है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है।इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाता है। इसके अलावा भाषण, निबंध प्रतियोगिता, जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।