1 of 4 खून की जांच - फोटो : Amarujala.com/AI

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान-पान और लाइफस्टाइल में सुधार के साथ नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराते रहना भी जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बढ़ती क्रॉनिक बीमारियों के जोखिमों को देखते हुए लोग लाइफस्टाइल और आहार पर तो ध्यान दे रहे हैं पर नियमित हेल्थ चेकअप को लेकर अब भी जागरूकता की कमी है।



बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर अक्सर सीबीसी यानी कम्प्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। यह खून की सामान्य जांच है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की स्थिति का पता चलता है। अक्सर लोग सीबीसी का टेस्ट कराने के बाद इसकी रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं।



आइए जानते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट में एमसीवी, एमसीएच और आरडीडब्ल्यू का क्या मतलब होता है, इनके बढ़ने या लो होने का क्या मतलब हो सकता है?

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2 of 4 नियमित रूप से कराएं हेल्थ चेकअप - फोटो : Freepik.com

खून की जांच के बारे में जानिए



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, सीबीसी रिपोर्ट में एमसीवी, एमसीएच और आरडीडब्ल्यू जैसे पैरामीटर सामान्य रेंज से कम या ज्यादा होना बहुत आम है। इन्हें देखकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर इनका क्या मतलब है।



दरअसल, ये तीनों पैरामीटर लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी) के आकार, उनमें मौजूद हीमोग्लोबिन की मात्रा और उनके आकार में होने वाले अंतर की जानकारी देते हैं। इनमें होने वाले बदलाव के आधार पर आयरन, विटामिन बी12 या फोलेट की कमी से लेकर कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाया जा सकता है।



आइए इस बारे में समझ लेते हैं।

3 of 4 ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट - फोटो : Freepik.com

एमसीवी, एमसीएच और आरडीडब्ल्यू का क्या मतलब है?



सीबीसी टेस्ट में एमसीवी, एमसीएच और आरडीडब्ल्यू के स्तर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।



एमसीवी (मीन कॉर्पसकुलर वॉल्यूम) यह लाल रक्त कोशिकाओं के औसत आकार को बताता है। इसका कम होना आयरन की कमी या थैलेसीमिया जैसी स्थितियों का संकेत हो सकता है। अगर ये बढ़ा हुआ रहता है तो ये विटामिन बी12 या फोलेट की कमी, लिवर की बीमारी और हाइपोथायरॉयडिज्म का संकेत हो सकता है।



एमसीएच (मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन) सीबीसी रिपोर्ट में एमसीएच बताता है कि एक लाल रक्त कोशिका में औसतन कितना हीमोग्लोबिन है। इसका कम होना अक्सर आयरन की कमी से का संकेत हो सकता है। आमतौर पर इसका सामान्य स्तर 32 से 36 g/dL के बीच का माना जाता है। अगर ये बढ़ा हुआ रहता है तो डॉक्टर इसे हेमोलिटिक एनीमिया, डिहाइड्रेशन या कुछ प्रकार के रक्त विकारों से जोड़कर देखते हैं।

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