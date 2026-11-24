1 of 4 बार-बार पेशाब जाने की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

क्या आपको भी दिन में कई बार पेशाब जाना पड़ता है? पेशाब जाने की वजह से आपकी रात की नींद भी प्रभावित हो रही है? अगर हां तो इसे नजरअंदाज न करें, पेशाब में होने वाले बदलाव या कोई अन्य दिक्कतें कई बार गंभीर बीमारियों की ओर इशारा हो सकते हैं।



आमतौर पर बार-बार पेशाब आने की समस्या को डायबिटीज का संकेत मान लिया जाता है। ब्लड शुगर बढ़ने पर पेशाब ज्यादा आने लगता है और आपको प्यास भी ज्यादा लगती है। लेकिन हर बार पेशाब की ये समस्या डायबिटीज के कारण हो ये जरूरी नहीं है। कई बार शरीर में पानी की अधिकता, ज्यादा चाय-कॉफी पीने या कुछ दवाइयों के कारण भी पेशाब बढ़ सकती है। अगर आपको भी कुछ समय से ये दिक्कत बनी हुई है तो डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच जरूर करा लें।



आइए जानते हैं कि बार-बार पेशाब आने की समस्या के क्या कारण हो सकते हैं और कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए?

Trending Videos

2 of 4 बार-बार पेशाब आना - फोटो : Adobe Stock

बार-बार पेशाब की समस्या



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यूरिन इंफेक्शन, किडनी में स्टोन और ब्लैडर से जुड़ी समस्याओं के कारण बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। डायबिटीज और इन बीमारियों में समय रहते इलाज जरूरी माना जाता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, सामान्य तौर पर दिन में करीब 6-8 बार पेशाब जाना सामान्य है। हालांकि पानी पीने की मात्रा और मौसम के आधार पर इसमें अंतर हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि किन बीमारियों में पेशाब जाने की समस्या ज्यादा हो सकती है?

3 of 4 यूटीआई की समस्या - फोटो : Adobe stock photos

इन बीमारियों में भी हो जाएं अलर्ट



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यूटीआई, किडनी और प्रोस्टेट जैसी समस्याओं के कारण आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ सकता है।

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानी पेशाब की नली या मूत्राशय में संक्रमण होने पर बार-बार पेशाब आता है। इसमें पेशाब में जलन, दर्द और तुरंत पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है।

ओवरएक्टिव ब्लैडर की समस्या बुजुर्गों में बहुत कॉमन है। इसमें मूत्राशय की मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इससे ब्लैडर थोड़ा भरने पर भी पेशाब का तेज दबाव महसूस होता है।

किडनी में स्टोन होने पर भी बार-बार पेशाब आने के साथ पेट या कमर में दर्द और पेशाब में खून भी आ सकता है।

पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ सकता है। इससे पेशाब की नली पर दबाव पड़ता है और बार-बार पेशाब की समस्या होती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 समय रहते लें डॉक्टर की सलाह - फोटो : Adobe stock