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क्लीनिंग टिप्स: किचन में तेल की चिपचिपाहट साफ करने का आसान तरीका, बिना ज्यादा मेहनत ऐसे करें सफाई

Thu, 08 Oct 2026 01:55 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 08 Oct 2026 01:55 PM IST
सार

Kitchen Cleaning Hack: रोजमर्रा की सफाई के लिए कुछ आसान घरेलू तरीकों से किचन की हल्की से मध्यम तेल की चिकनाई हटाई जा सकती है। गर्म पानी के साथ थोड़ा डिशवॉशिंग लिक्विड इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीकों में से एक है।

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Kitchen Cleaning Hacks: How to Clean Oily Kitchen Tiles, Cabinets and Stove Easily
किचन क्लीनिंग हैक्स - फोटो : AI

how to remove kitchen grease: किचन में खाना बनाते समय तेल के छींटे सिर्फ गैस चूल्हे तक ही सीमित नहीं रहते। धीरे-धीरे तेल की चिकनाई किचन की टाइल्स, स्लैब, कैबिनेट, चिमनी और गैस के आसपास की सतह पर जमने लगती है। शुरुआत में यह गंदगी मामूली लगती है, लेकिन कई दिनों तक सफाई न करने पर तेल की परत चिपचिपी और जिद्दी हो जाती है। ऐसे में सामान्य कपड़े से पोंछने पर भी सतह पूरी तरह साफ नहीं होती।



रोजमर्रा की सफाई के लिए कुछ आसान घरेलू तरीकों से किचन की हल्की से मध्यम तेल की चिकनाई हटाई जा सकती है। गर्म पानी के साथ थोड़ा डिशवॉशिंग लिक्विड इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीकों में से एक है। जमी हुई चिकनाई के लिए पहले उसे कुछ देर नरम करना और फिर माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है।

हालांकि, हर सतह पर एक ही सफाई उत्पाद इस्तेमाल करना सही नहीं है। मार्बल, प्राकृतिक पत्थर, लकड़ी या विशेष फिनिश वाले कैबिनेट पर किसी भी नए क्लीनर को पहले छोटे और छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर है।
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Kitchen Cleaning Hacks: How to Clean Oily Kitchen Tiles, Cabinets and Stove Easily
किचन क्लीनिंग हैक्स - फोटो : AI

गर्म पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड का तरीका

एक कटोरी गर्म पानी में थोड़ी मात्रा में लिक्विड डिश सोप मिलाएं। अब माइक्रोफाइबर कपड़े को इसमें भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और चिकनाई वाली सतह पर पोंछें। अगर तेल की परत ज्यादा जमी हुई है तो कपड़े को कुछ मिनट के लिए उस जगह पर रखकर चिकनाई को नरम होने दें। इसके बाद धीरे-धीरे रगड़कर साफ करें।
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किचन क्लीनिंग हैक्स - फोटो : AI

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कब करें?

जिद्दी दाग वाली ऐसी सतहों पर, जहां बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना सुरक्षित हो, थोड़े बेकिंग सोडा और पानी से हल्का पेस्ट बनाया जा सकता है। इसे दाग पर थोड़ी देर लगाकर नरम स्पंज से साफ करें। लेकिन बेकिंग सोडा को बहुत नाजुक, चमकदार या आसानी से खरोंच लगने वाली सतह पर इस्तेमाल करने से पहले निर्माता के निर्देश जरूर देखें।

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किचन क्लीनिंग हैक्स - फोटो : AI

किचन कैबिनेट की चिकनाई कैसे साफ करें?

कैबिनेट पर तेल की परत जमा हो गई है तो पहले सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से ढीली धूल हटाएं। इसके बाद हल्के साबुन वाले पानी से कपड़ा गीला करके अच्छी तरह निचोड़ें और सतह को साफ करें। अंत में साफ और सूखे कपड़े से नमी पोंछ दें।
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किचन क्लीनिंग हैक्स - फोटो : AI

टाइल्स और गैस के आसपास की सफाई

किचन टाइल्स और गैस स्टोव के आसपास तेल की चिकनाई जल्दी जमा होती है। यहां गर्म पानी और डिश सोप वाला घोल उपयोगी हो सकता है। सफाई के बाद सतह को साफ पानी से पोंछकर सूखे कपड़े से सुखा दें।
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