Winter Outfits for Short Women : सर्दियों का मौसम आते ही महिलाओं के सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है कि ठंड से बचने के साथ स्टाइलिश कैसे दिखें। खासतौर पर कम हाइट वाली महिलाओं के लिए विंटर आउटफिट चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई बार मोटे स्वेटर, लंबे कोट और ढीले-ढाले कपड़े पहनने से शरीर का पूरा लुक दबा हुआ नजर आता है।





ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि सर्दियों में आपका लुक लंबा, स्लिम और आकर्षक दिखाई दे, तो कपड़ों के चुनाव के साथ उनकी फिटिंग और स्टाइलिंग पर ध्यान देना जरूरी है।



फैशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सही फिटिंग, हाई-वेस्ट बॉटम्स, मोनोक्रोम कलर और वर्टिकल पैटर्न जैसे स्टाइलिंग ट्रिक्स से छोटे कद वाली महिलाएं अपने लुक को अधिक लंबा दिखा सकती हैं। इसके लिए महंगे कपड़े खरीदने की भी जरूरत नहीं है।



आपके वार्डरोब में मौजूद जींस, स्वेटर, जैकेट और कुर्तियों को सही तरीके से स्टाइल करके शानदार विंटर लुक तैयार किया जा सकता है। अगर आप भी इस सर्दी अपने फैशन में बदलाव करना चाहती हैं, तो इन 7 आउटफिट आइडियाज को जरूर ट्राई करें।