Nana Patekar Property: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गोवा स्थित उनके घर पर तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की खबर के साथ ही उनके लंबे फिल्मी करियर, सादगी भरी जिंदगी और संपत्ति को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।





नाना पाटेकर उन कलाकारों में रहे, जिन्होंने पर्दे पर अपनी दमदार अदाकारी से अलग पहचान बनाई। खास बात यह रही कि करोड़ों की कमाई और स्टारडम के बावजूद उनका रहन-सहन कई दूसरे फिल्मी सितारों की तरह बेहद आलीशान नहीं माना जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 50 करोड़ से 80 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। हालांकि, यह आधिकारिक तौर पर घोषित आंकड़ा नहीं है और अलग-अलग रिपोर्ट्स में रकम अलग मिलती है।