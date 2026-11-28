Child And Elder Care Tips: सर्दियों का मौसम जहां कुछ लोगों को पसंद आता है, वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम कई तरह की परेशानियां लेकर आ सकता है। तापमान में गिरावट, ठंडी हवाएं और घना कोहरा सेहत पर असर डाल सकते हैं। खासकर छोटे बच्चों और अधिक उम्र के लोगों को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। बच्चों का शरीर तापमान को नियंत्रित करने में पूरी तरह सक्षम नहीं होता, वहीं उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों के शरीर की ठंड सहने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।

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गर्म कपड़ों की रखें व्यवस्था

इस मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी और सांस से जुड़ी परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है। वहीं, पहले से डायबिटीज, हृदय रोग या सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है।ऐसे में परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे बच्चों और बुजुर्गों के खानपान, कपड़ों और रोजमर्रा की दिनचर्या का खास ख्याल रखें। कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षित और आरामदायक रखा जा सकता है। आइए जानते हैं सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने के 10 जरूरी तरीके।

बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए एक मोटे कपड़े की बजाय कई हल्की परतों वाले गर्म कपड़े पहनाएं। सिर, कान, गर्दन, हाथ और पैरों को अच्छी तरह ढककर रखें। ऊनी टोपी, मोजे और मफलर का इस्तेमाल करें।

खानपान का रखें खास ध्यान

सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों को संतुलित और पौष्टिक भोजन दें। उनकी डाइट में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। शरीर में पानी की कमी न होने दें।



ठंडी हवा में बाहर निकलने से बचें

बहुत ज्यादा ठंड और घने कोहरे के दौरान बच्चों और बुजुर्गों को सुबह जल्दी बाहर ले जाने से बचें। जरूरी काम होने पर गर्म कपड़े पहनाकर ही बाहर भेजें।



कमरे को गर्म और आरामदायक रखें

घर के जिस कमरे में बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा समय बिताते हैं, वहां ठंडी हवा आने से रोकने की व्यवस्था करें। खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे बंद रखें। कमरे में उचित वेंटिलेशन भी बनाए रखें।



बच्चों को गीले कपड़ों में न रहने दें

अगर बच्चे खेलते समय पसीने से भीग जाएं या उनके कपड़े गीले हो जाएं, तो तुरंत कपड़े बदल दें। गीले कपड़ों में रहने से शरीर की गर्मी तेजी से कम हो सकती है।

बुजुर्गों की दवाइयों का रखें ध्यान

अगर घर में बुजुर्ग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो उनकी नियमित दवाइयों और डॉक्टर की सलाह का ध्यान रखें। ठंड के कारण दवा या जांच में लापरवाही न करें।

त्वचा को रूखेपन से बचाएं

सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों की त्वचा रूखी हो सकती है। नहाने के बाद और जरूरत पड़ने पर मॉइस्चराइजर या पेट्रोलियम जेली लगाएं। होंठों को फटने से बचाने के लिए लिप बाम का इस्तेमाल करें।

घर में हल्की एक्सरसाइज करवाएं

बच्चों को घर के अंदर खेलकूद और बुजुर्गों को अपनी क्षमता के अनुसार हल्की स्ट्रेचिंग या टहलने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे शरीर सक्रिय रहता है। हालांकि, बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए।

सर्दी-जुकाम के लक्षणों को नजरअंदाज न करें

अगर बच्चों या बुजुर्गों को लगातार खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें। खुद से दवाइयां देने से बचें।

ठंड में सोते समय रखें विशेष सावधानी

रात में बच्चों और बुजुर्गों को पर्याप्त गर्म कपड़े और कंबल दें। छोटे शिशुओं को सुलाते समय ढीले कंबल, तकिए और मुलायम बिस्तर उनके चेहरे के पास न रखें। शिशुओं के लिए सुरक्षित स्लीपिंग बैग बेहतर विकल्प हो सकता है।

सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए थोड़ी अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। गर्म कपड़े, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी और समय पर डॉक्टर की सलाह उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। परिवार के सदस्य उनकी जरूरतों पर ध्यान दें और ठंड के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें।





जरूरी स्वास्थ्य सावधानियां