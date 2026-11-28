Glowing Skin Tips: सर्दियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा पर इसका असर दिखने लगता है। ठंडी हवाएं, कम नमी और तापमान में गिरावट के कारण चेहरा रूखा और बेजान नजर आने लगता है। कई लोगों को इस मौसम में त्वचा पर खुजली, खिंचाव, सफेद पपड़ी और होंठ फटने जैसी परेशानियां भी होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों की त्वचा पहले से ड्राई या सेंसिटिव है, उन्हें सर्दियों में ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है।

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रोजाना मॉइस्चराइजर लगाएं

अक्सर लोग गर्मियों की तरह ही सर्दियों में भी स्किन केयर रूटीन अपनाते हैं, जबकि इस मौसम में त्वचा को अतिरिक्त नमी और पोषण की जरूरत होती है। बहुत गर्म पानी से नहाना, बार-बार चेहरा धोना और मॉइस्चराइजर नहीं लगाना त्वचा का रूखापन बढ़ा सकता है।अगर आप भी चाहते हैं कि सर्दियों में आपकी त्वचा मुलायम, स्वस्थ और चमकदार बनी रहे, तो अपने डेली स्किन केयर रूटीन में कुछ आसान बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना जरूरी नहीं है। सही मॉइस्चराइजर, पर्याप्त पानी और त्वचा की नियमित देखभाल से काफी मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं सर्दियों में त्वचा को स्वस्थ रखने के 10 आसान और असरदार तरीके।

सर्दियों में त्वचा को नमी देना सबसे जरूरी है। नहाने या चेहरा धोने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। ड्राई स्किन वाले लोग हल्के लोशन की जगह क्रीम या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।



बहुत गर्म पानी से न नहाएं

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेल को कम कर सकता है। इसलिए गुनगुने पानी से नहाएं और नहाने का समय 5 से 10 मिनट तक सीमित रखें।



चेहरे को बार-बार न धोएं

बार-बार चेहरा धोने से त्वचा की प्राकृतिक नमी कम हो सकती है। इसलिए माइल्ड और फ्रेगरेंस-फ्री फेस वॉश का इस्तेमाल करें। चेहरे को धोने के बाद मुलायम तौलिए से हल्के हाथों से सुखाएं।



सनस्क्रीन लगाना न भूलें

कई लोगों को लगता है कि सर्दियों में धूप कम होने के कारण सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर निकलते समय SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं।

होंठों की देखभाल करें

ठंडी हवा के कारण होंठ जल्दी सूखने और फटने लगते हैं। ऐसे में पेट्रोलियम जेली या अच्छा लिप बाम लगाएं। बार-बार होंठ चाटने से बचें, क्योंकि इससे रूखापन बढ़ सकता है।



हाथों और पैरों को रखें मुलायम

सर्दियों में हाथ-पैर की त्वचा भी रूखी हो जाती है। हाथ धोने के बाद हैंड क्रीम लगाएं। रात को सोने से पहले पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाकर सूती मोजे पहन सकते हैं।



पर्याप्त पानी पिएं

ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत बनी रहती है। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। सूप और अन्य तरल पदार्थ भी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

पौष्टिक भोजन करें

त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में मौसमी फल, हरी सब्जियां, नट्स और प्रोटीन शामिल करें। संतुलित भोजन शरीर को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करता है।



कमरे में नमी बनाए रखें

सर्दियों में हवा में नमी कम होने से त्वचा ज्यादा रूखी हो सकती है। ऐसे में साफ-सुथरे ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कमरे की हवा में नमी बनाए रखने में मदद मिलती है।



त्वचा को ज्यादा स्क्रब न करें

ड्राई स्किन होने पर बार-बार स्क्रब करना या डेड स्किन को जोर से रगड़ना नुकसानदायक हो सकता है। इससे जलन और रूखापन बढ़ सकता है। इसलिए त्वचा के साथ हमेशा नरमी बरतें।