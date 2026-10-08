



इस दिन देशभर में लोग वायु सेना के जवानों और अधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनके अदम्य साहस को याद करते हैं। वायु सेना दिवस केवल एक सैन्य अवसर नहीं, बल्कि उन परिवारों और जवानों के प्रति आभार जताने का भी दिन है, जो देश की सेवा को सर्वोपरि रखते हैं।



इस खास मौके पर आप अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर देशभक्ति से भरे संदेश भेजकर भारतीय वायु सेना की गौरव गाथा गा सकते हैं। साथ ही वायु योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। यहां से डाउनलोड करें वायु सेना दिवस के शानदार संदेश और आकर्षक वाॅलपेपर।

Happy IAF Day 2026: भारतीय वायु सेना दिवस हर साल 8 अक्तूबर 2026 को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वायु योद्धाओं के साहस, अनुशासन और समर्पण को सम्मान देने का अवसर है। आसमान की ऊंचाइयों पर देश की सीमाओं की निगरानी से लेकर मुश्किल परिस्थितियों में राहत और बचाव अभियानों तक, भारतीय वायु सेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है।