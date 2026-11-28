Winter home tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घर को गर्म और आरामदायक रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। खासकर उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी के दौरान ठंडी हवाएं, घना कोहरा और गिरता तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा देते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग घर को गर्म रखने के लिए रूम हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लगातार हीटर चलाने से बिजली का बिल बढ़ सकता है। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास हीटर की सुविधा नहीं होती।

अगर आप भी बिना हीटर चलाए अपने घर को गर्म रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय आपके काम आ सकते हैं। दरअसल, घर की खिड़कियों और दरवाजों से आने वाली ठंडी हवा को रोककर, दिन की धूप का सही इस्तेमाल करके और मोटे पर्दों व कालीन की मदद से कमरे को ज्यादा आरामदायक बनाया जा सकता है।

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खास बात यह है कि इन उपायों को अपनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कंबल, चादर, पर्दे और दरी की मदद से भी सर्दी का असर कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं बिना हीटर के घर को गर्म रखने के 10 आसान तरीके।

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सर्दियों में दिन के समय जब धूप निकले, तो घर की उन खिड़कियों के पर्दे खोल दें जहां से सीधी धूप आती है। इससे कमरे के फर्श और दीवारों को प्राकृतिक गर्माहट मिल सकती है।सूरज ढलने के बाद खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगा दें। इससे ठंडी हवा का असर कम करने और कमरे की गर्माहट बनाए रखने में मदद मिल सकती है।सर्दियों में मार्बल और टाइल्स का फर्श काफी ठंडा हो जाता है। ऐसे में कमरे में मोटी दरी, कालीन या गलीचा बिछाएं। इससे पैरों को ठंड से राहत मिलेगी और कमरा ज्यादा आरामदायक महसूस होगा।कई बार दरवाजों के नीचे और खिड़कियों के आसपास छोटी-छोटी जगहों से ठंडी हवा अंदर आती रहती है। इन्हें बंद करने के लिए डोर स्टॉपर या दरवाजे के नीचे लपेटकर रखा हुआ तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं।रात में सोते समय एक मोटे कंबल के साथ जरूरत के अनुसार हल्की गर्म चादर का इस्तेमाल करें। शरीर को गर्म रखने के लिए ऊनी मोजे पहनना भी फायदेमंद हो सकता है।जिस कमरे में आप बैठते हैं, उसके दरवाजे बंद रखने से ठंडी हवा का आना-जाना कम हो सकता है। इस्तेमाल में नहीं आने वाले कमरों के दरवाजे भी बंद रखें।सर्दियों में मोटे पर्दे, कुशन कवर, सोफा कवर और वॉल हैंगिंग का इस्तेमाल करें। ये घर को आरामदायक लुक देने के साथ ठंडी सतहों के संपर्क को कम कर सकते हैं।रात में सोने से पहले गर्म पानी की बोतल को कपड़े में लपेटकर बिस्तर में रखें। इससे बिस्तर को आरामदायक गर्माहट मिल सकती है। ध्यान रखें कि बहुत गर्म पानी या बोतल का सीधा त्वचा से संपर्क न हो।सर्दियों में सूप, हल्दी वाला दूध और गर्म चाय जैसे पेय शरीर को आरामदायक महसूस करा सकते हैं। इसके अलावा गर्म और पौष्टिक भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें।घर में ज्यादा नमी और सीलन होने से ठंड का एहसास बढ़ सकता है। इसलिए मौसम अनुकूल होने पर थोड़ी देर खिड़कियां खोलें और रसोई व बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें।