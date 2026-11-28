Home Decor Tips: घर को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए सिर्फ अच्छे फर्नीचर और शानदार इंटीरियर का होना ही काफी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों को सजाना भी बेहद जरूरी होता है। कई बार घर में महंगे सोफे, सुंदर पर्दे और शानदार लाइटिंग होने के बावजूद खाली दीवारें पूरे कमरे की खूबसूरती को फीका कर देती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने घर को नया और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, तो दीवारों को सजाने के कुछ यूनिक तरीके अपना सकते हैं।

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आजकल होम डेकोर के लिए बाजार में कई तरह के वॉल आर्ट, डेकोरेटिव मिरर, फोटो फ्रेम और वॉल हैंगिंग उपलब्ध हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि घर की दीवारों को सजाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ें। कुछ क्रिएटिव आइडिया और थोड़ी सी मेहनत से आप साधारण दीवार को भी बेहद खूबसूरत बना सकते हैं।आप अपने बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और घर के एंट्रेंस की दीवारों को अलग-अलग स्टाइल में सजा सकते हैं। आइए जानते हैं घर की खाली दीवारों को नया और आकर्षक लुक देने के 10 यूनिक वॉल डेकोर आइडिया।

दीवार को सजाने का सबसे अच्छा तरीका है फोटो गैलरी बनाना। आप परिवार, दोस्तों और खूबसूरत यादों की तस्वीरों को अलग-अलग साइज के फ्रेम में लगाकर आकर्षक डिजाइन तैयार कर सकते हैं।



खाली दीवार पर डिजाइनर मिरर लगाने से घर को मॉडर्न और एलिगेंट लुक मिलता है। खासकर छोटे कमरों में शीशे रोशनी को रिफ्लेक्ट करके जगह को बड़ा दिखाने में मदद कर सकते हैं।अगर आपको बोहो या ट्रेडिशनल डेकोर पसंद है, तो दीवार पर मैक्रेमे, रंगीन कपड़े या खूबसूरत वॉल हैंगिंग लगा सकते हैं। इससे कमरे में अलग तरह की खूबसूरती आती है।

दीवार पर फ्लोटिंग शेल्फ लगाकर आप सजावट के साथ-साथ स्टोरेज की सुविधा भी पा सकते हैं। इन पर छोटी किताबें, पौधे, फोटो फ्रेम और डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं।



5. वॉलपेपर से बदलें दीवार का लुक



अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के दीवार को नया लुक देना चाहते हैं, तो खूबसूरत वॉलपेपर लगाएं। बाजार में फ्लोरल, ज्योमेट्रिक और टेक्सचर वाले कई डिजाइन उपलब्ध हैं।



6. आर्टिफिशियल प्लांट्स से सजाएं दीवार



हरे-भरे पौधे घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। आप दीवार पर छोटे प्लांटर्स या वर्टिकल गार्डन लगाकर घर में नेचुरल और फ्रेश लुक ला सकते हैं।

लिविंग रूम की खाली दीवार पर एक बड़ी और आकर्षक पेंटिंग लगाना शानदार विकल्प हो सकता है। आप अपनी पसंद के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, लैंडस्केप या ट्रेडिशनल पेंटिंग चुन सकते हैं।बड़ी और डिजाइनर वॉल क्लॉक दीवार को सजाने के साथ उपयोगी भी होती है। इसे लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया में लगाया जा सकता है।अगर आपको क्रिएटिव काम करना पसंद है, तो खुद भी दीवार के लिए आर्ट तैयार कर सकते हैं। रंगीन कागज, कैनवास, पुराने कपड़े और लकड़ी की मदद से खूबसूरत डिजाइन बनाए जा सकते हैं।दीवार पर खूबसूरत वॉल लाइट्स लगाने से कमरे का माहौल बदल सकता है। खासकर वार्म लाइट्स घर को आरामदायक और आकर्षक लुक देती हैं।