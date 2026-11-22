



आपके किचन में मौजूद बेकिंग सोडा बाथरूम की सफाई में मदद कर सकता है। इसकी मदद से टाइल्स पर जमी गंदगी और हल्के दागों को साफ करना आसान हो सकता है। अगर आपके बाथरूम की टाइल्स भी गंदी और पीली दिखाई देने लगी हैं, तो इस लेख में जानें बेकिंग सोडा की मदद से टाइल्स की डीप क्लीनिंग कैसे करें और इसका इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।





बाथरूम की टाइल्स पर साबुन के दाग, पानी के निशान और पीली गंदगी जमना आम बात है। कई बार रोजाना सफाई करने के बावजूद टाइल्स की चमक गायब होने लगती है। खासकर टाइल्स के कोनों और उनके बीच की जगह पर गंदगी जमा हो जाती है, जिसे साफ करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है।