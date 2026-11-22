How to Clean Bathroom Tiles:
बाथरूम की टाइल्स पर साबुन के दाग, पानी के निशान और पीली गंदगी जमना आम बात है। कई बार रोजाना सफाई करने के बावजूद टाइल्स की चमक गायब होने लगती है। खासकर टाइल्स के कोनों और उनके बीच की जगह पर गंदगी जमा हो जाती है, जिसे साफ करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है।
आपके किचन में मौजूद बेकिंग सोडा बाथरूम की सफाई में मदद कर सकता है। इसकी मदद से टाइल्स पर जमी गंदगी और हल्के दागों को साफ करना आसान हो सकता है। अगर आपके बाथरूम की टाइल्स भी गंदी और पीली दिखाई देने लगी हैं, तो इस लेख में जानें बेकिंग सोडा की मदद से टाइल्स की डीप क्लीनिंग कैसे करें और इसका इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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बाथरूम की टाइल्स साफ करने के लिए आजमाएं ये नुस्खा
- फोटो : AI
बेकिंग सोडा से ऐसे करें बाथरूम की टाइल्स की सफाई
सबसे पहले तैयार करें बेकिंग सोडा का पेस्ट
एक छोटी कटोरी में 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा लें। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत पतला न हो, ताकि इसे टाइल्स पर आसानी से लगाया जा सके।
गंदी टाइल्स पर लगाएं पेस्ट
अब तैयार पेस्ट को बाथरूम की उन टाइल्स पर लगाएं, जहां साबुन के दाग, हल्के पीले निशान या गंदगी जमा है। इसे टाइल्स पर करीब 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। इससे जमी हुई गंदगी को ढीला करने में मदद मिल सकती है।
मुलायम ब्रश से करें सफाई
समय पूरा होने के बाद मुलायम ब्रश या स्पंज की मदद से टाइल्स को हल्के हाथों से रगड़ें। खासकर कोनों और टाइल्स के बीच जमा गंदगी पर ध्यान दें। ज्यादा जोर से रगड़ने से बचें, ताकि टाइल्स की सतह पर खरोंच न आए।
साफ पानी से धो दें टाइल्स
अब टाइल्स को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ दें। इससे टाइल्स पर पानी के निशान कम रहेंगे और बाथरूम साफ दिखाई देगा।
बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां
- पहले टाइल्स के किसी छोटे और छिपे हुए हिस्से पर इसका परीक्षण करें।
- बहुत जोर से रगड़ने से बचें।
- मार्बल और प्राकृतिक पत्थर पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से पहले निर्माता की सलाह लें।
- बेकिंग सोडा को ब्लीच, एसिड या दूसरे क्लीनर के साथ न मिलाएं।
- सफाई के दौरान बाथरूम में हवा आने-जाने की व्यवस्था रखें।