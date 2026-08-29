



अगर जन्माष्टमी की तारीख से एक-दो दिन पहले ही भोग की कुछ चीजों की तैयारी कर ली जाए तो पूजा वाले दिन किचन में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ सूखी सामग्री पहले से भुनी या तैयार रखी जा सकती है, ड्राई फ्रूट्स काटकर एयरटाइट डिब्बे में रखे जा सकते हैं और मिठाई या पंजीरी जैसी कुछ चीजें पहले ही बनाई जा सकती हैं।



हालांकि हर भोग को पहले से बनाकर रखना सही नहीं होता। ताजा पंचामृत, कटे फल या दूध से बनी कुछ चीजें पूजा के करीब तैयार करना बेहतर रहता है। इसलिए जरूरी है कि भोग की ऐसी चीजें चुनी जाएं जिनकी गुणवत्ता और स्वाद पहले से तैयार करने के बाद भी अच्छे रहें।



तो इस जन्माष्टमी कौन-कौन से भोग पहले से तैयार किए जा सकते हैं और किन चीजों को पूजा के दिन ही बनाना बेहतर है? आइए जानते हैं।

जन्माष्टमी पर कान्हा के जन्म का इंतजार जितना खास होता है, उतनी ही खास होती है उनके लिए तैयार की जाने वाली भोग की थाली। माखन-मिश्री से लेकर धनिया पंजीरी, पंचामृत, पेड़े और तरह-तरह की मिठाइयां भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती हैं। लेकिन आधी रात की पूजा, झांकी की तैयारी और घर की सजावट के बीच इतने सारे पकवान बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग आपकी काफी मेहनत बचा सकती है।