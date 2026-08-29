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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Food ›   Krishna Janmashtami 2026 Bhog: 7 Krishna Prasad Items You Can Prepare in Advance

Janmashtami 2026 Bhog: जन्माष्टमी से पहले ही बना लें कान्हा का ये भोग, पूजा वाले दिन नहीं होगी भागदौड़

Sat, 29 Aug 2026 01:33 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 29 Aug 2026 01:33 PM IST
सार

Krishna Janmashtami 2026 : अगर जन्माष्टमी की तारीख से एक-दो दिन पहले ही भोग की कुछ चीजों की तैयारी कर ली जाए तो पूजा वाले दिन किचन में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा।

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Krishna Janmashtami 2026 Bhog: 7 Krishna Prasad Items You Can Prepare in Advance
जन्माष्टमी का भोग - फोटो : AI
Janmashtami Bhog Ideas: जन्माष्टमी पर कान्हा के जन्म का इंतजार जितना खास होता है, उतनी ही खास होती है उनके लिए तैयार की जाने वाली भोग की थाली। माखन-मिश्री से लेकर धनिया पंजीरी, पंचामृत, पेड़े और तरह-तरह की मिठाइयां भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती हैं। लेकिन आधी रात की पूजा, झांकी की तैयारी और घर की सजावट के बीच इतने सारे पकवान बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग आपकी काफी मेहनत बचा सकती है।


अगर जन्माष्टमी की तारीख से एक-दो दिन पहले ही भोग की कुछ चीजों की तैयारी कर ली जाए तो पूजा वाले दिन किचन में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ सूखी सामग्री पहले से भुनी या तैयार रखी जा सकती है, ड्राई फ्रूट्स काटकर एयरटाइट डिब्बे में रखे जा सकते हैं और मिठाई या पंजीरी जैसी कुछ चीजें पहले ही बनाई जा सकती हैं।

हालांकि हर भोग को पहले से बनाकर रखना सही नहीं होता। ताजा पंचामृत, कटे फल या दूध से बनी कुछ चीजें पूजा के करीब तैयार करना बेहतर रहता है। इसलिए जरूरी है कि भोग की ऐसी चीजें चुनी जाएं जिनकी गुणवत्ता और स्वाद पहले से तैयार करने के बाद भी अच्छे रहें।

तो इस जन्माष्टमी कौन-कौन से भोग पहले से तैयार किए जा सकते हैं और किन चीजों को पूजा के दिन ही बनाना बेहतर है? आइए जानते हैं।
Krishna Janmashtami 2026 Bhog: 7 Krishna Prasad Items You Can Prepare in Advance
जन्माष्टमी का भोग - फोटो : AI

धनिया पंजीरी 

  • जन्माष्टमी के भोग में धनिया पंजीरी का खास महत्व माना जाता है।
  • इसे बनाने के लिए धनिया पाउडर को घी में अच्छी तरह भून लें।
  • इसमें पिसी चीनी, मखाने और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जा सकते हैं।
  • पंजीरी को पूरी तरह ठंडा करके साफ और एयरटाइट डिब्बे में रखें।
  • पूजा के दिन इसे सीधे भोग की थाली में सजाया जा सकता है।
  • इससे जन्माष्टमी के दिन आपका काफी समय बच सकता है।
Krishna Janmashtami 2026 Bhog: 7 Krishna Prasad Items You Can Prepare in Advance
जन्माष्टमी का भोग - फोटो : AI

माखन-मिश्री 

  • कान्हा और माखन का रिश्ता भला कौन नहीं जानता।
  • इसलिए जन्माष्टमी की भोग थाली में माखन-मिश्री को शामिल करना एक प्यारा पारंपरिक विकल्प है।
  • मिश्री और ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें पहले से अलग करके रखी जा सकती हैं।
  • लेकिन ताजा माखन को बहुत पहले तैयार करके रखने की बजाय पूजा के करीब रखना बेहतर होगा।
  • परोसते समय छोटे मिट्टी के मटके या सुंदर कटोरी में माखन-मिश्री सजाकर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है।
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Krishna Janmashtami 2026 Bhog: 7 Krishna Prasad Items You Can Prepare in Advance
जन्माष्टमी का भोग - फोटो : AI

पेड़े और लड्डू 

  • अगर घर पर पेड़े, मखाने के लड्डू, नारियल लड्डू या दूसरे सूखे लड्डू बनाने की योजना है तो इन्हें जन्माष्टमी से पहले तैयार किया जा सकता है।
  • इन मिठाइयों को अच्छी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रखें।
  • पूजा के दिन इन्हें भोग की थाली में सजाने भर का काम रहेगा।
  • इससे खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी जो जन्माष्टमी पर व्रत भी रखते हैं और घर में पूजा की तैयारी भी करते हैं।
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Krishna Janmashtami 2026 Bhog: 7 Krishna Prasad Items You Can Prepare in Advance
जन्माष्टमी का भोग - फोटो : AI

मखाने और ड्राई फ्रूट्स 

  • भोग के लिए इस्तेमाल होने वाले मखाने और ड्राई फ्रूट्स को पहले से तैयार रखना बेहद आसान है।
  • मखाने को जरूरत के अनुसार घी में भूनकर एयरटाइट डिब्बे में रखा जा सकता है।
  • काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट जैसी चीजों को पहले से अलग-अलग करके रखना भी काम आसान कर सकता है।
  • कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को नमी और गर्मी से बचाकर रखना जरूरी है, ताकि उनका स्वाद और टेक्सचर खराब न हो।
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