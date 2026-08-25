1 of 5 हेल्दी स्वीट - फोटो : AI

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Multigrain Atta Mithai Kaise Banayen: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और मिठास से जुड़ा है और इस मौके पर घर में मिठाई का होना भी जरूरी माना जाता है। लेकिन अगर आप इस बार पारंपरिक मिठाइयों से थोड़ा अलग और तुलना में बेहतर विकल्प आजमाना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट अंजू सूद की बताई ये दो आसान रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इनमें मल्टीग्रेन आटा, बेसन, बादाम और सूजी जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रोजमर्रा की सामग्री से फेस्टिव मिठाई तैयार की जा सकती है।



पहली रेसिपी है, आटा-बेसन काजू कतली स्टाइल डायमंड्स। इसमें बादाम पाउडर, बेसन, मल्टीग्रेन आटा और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आकार काजू कतली जैसा रखा जाता है, जबकि रेसिपी पूरी तरह काजू पर आधारित नहीं है।



दूसरी रेसिपी है सूजी-आटा मिल्क पेड़ा, जिसे पारंपरिक पेड़े की तरह आकार देकर तैयार किया जा सकता है। इसमें सूजी, मल्टीग्रेन आटा, मिल्क पाउडर, दूध और गुड़ का इस्तेमाल होता है। राखी पर घर में बनी इन मिठाइयों को आप परिवार और मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं।

2 of 5 हेल्दी पेड़ा - फोटो : Ai

सूजी-आटा मिल्क पेड़ा



अगर आप ऐसी मिठाई बनाना चाहते हैं जो देखने में बिल्कुल पारंपरिक पेड़े जैसी लगे, तो सूजी-आटा मिल्क पेड़ा अच्छा विकल्प हो सकता है।



सामग्री बारीक सूजी 1/2 कप

मल्टीग्रेन आटा 1/4 कप

मिल्क पाउडर 1/2 कप

दूध 3/4 कप

गुड़ पाउडर 1/3 कप

घी 2 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच

पिस्ता सजाने के लिए अगर आप ऐसी मिठाई बनाना चाहते हैं जो देखने में बिल्कुल पारंपरिक पेड़े जैसी लगे, तो सूजी-आटा मिल्क पेड़ा अच्छा विकल्प हो सकता है।

3 of 5 मल्टीग्रेन मिठाई कैसे बनाएं - फोटो : AI

सूजी-आटे के पेड़े बनाने की विधि



स्टेप 1- एक पैन में घी गर्म करके उसमें सूजी और मल्टीग्रेन आटा डालें।

स्टेप 2- दोनों को धीमी आंच पर तब तक भूनें, जब तक अच्छी खुशबू आने न लगे।

स्टेप 3- अब दूध डालें और लगातार चलाते हुए पकाएं।

स्टेप 4- मिश्रण गाढ़ा होने लगे तो मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

स्टेप 5- इसके बाद गुड़ पाउडर और इलायची डालें।

स्टेप 6- मिश्रण को तब तक पकाएं, जब तक यह आटे जैसी कंसिस्टेंसी में न आ जाए।

स्टेप 7- गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।

स्टेप 8- हाथों से छोटे-छोटे पेड़े बनाएं और बीच में पिस्ता दबाकर सजाएं।



अगर आप पेड़े में थोड़ा रॉयल और खुशबूदार फ्लेवर चाहते हैं, तो आखिर में 1 छोटा चम्मच गुलाब जल मिला सकते हैं। इससे पेड़े में हल्की फ्लोरल खुशबू और फेस्टिव स्वाद आएगा।

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4 of 5 काजू कतली - फोटो : Ai

आटा-बेसन की काजू कतली स्टाइल मिठाई



अगर आपको काजू कतली का लुक पसंद है, लेकिन पूरी मिठाई काजू से नहीं बनाना चाहते, तो यह रेसिपी एक दिलचस्प विकल्प है। बादाम पाउडर इसमें नट्टी स्वाद देता है, जबकि बेसन और मल्टीग्रेन आटा मिश्रण को अच्छा टेक्सचर देते हैं।



सामग्री बादाम पाउडर आधा कप

बेसन 1/4 कप

मल्टीग्रेन आटा 1/4 कप

मिल्क पाउडर 2 बड़े चम्मच

गुड़ पाउडर 1/2 कप

दूध 1/4 कप

घी 1 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच

पिस्ता सजाने के लिए

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