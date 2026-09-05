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टीचर्स डे 2026: शिक्षक दिवस पर टीचर को दें अपने हाथों से बना खास तोहफा, बिना ओवन के ऐसे बनाएं चॉकलेट केक
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Sat, 05 Sep 2026 10:57 AM IST
सार
Teachers day cake recipe: यहां आपको बिना ओवन और बिना किसी जटिल बेकिंग तकनीक के चॉकलेट बिस्किट केक बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं। इसे बनाने के लिए बाजार में आसानी से मिलने वाले बिस्किट, दूध, चीनी और कुछ बेसिक सामग्री की जरूरत होगी।
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चाकलेट केक कैसे बनाएं
- फोटो : Ai
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Teachers Day 2026 Recipe: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर अगर आप अपने टीचर के लिए कोई ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जिसमें आपकी मेहनत और अपनापन दोनों नजर आएं, तो महंगे गिफ्ट की जगह अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज दे सकते हैं। आखिरकार, गुरु को दिया गया छोटा-सा उपहार भी तब खास बन जाता है जब उसमें आपकी भावनाएं शामिल हों। टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए घर पर तैयार की गई कोई मिठाई या केक इसी तरह का प्यारा सरप्राइज हो सकता है।
अगर आपको लगता है कि केक बनाने के लिए ओवन, बहुत सारी सामग्री और लंबा समय चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको बिना ओवन और बिना किसी जटिल बेकिंग तकनीक के चॉकलेट बिस्किट केक बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं। इसे बनाने के लिए बाजार में आसानी से मिलने वाले बिस्किट, दूध, चीनी और कुछ बेसिक सामग्री की जरूरत होगी।
इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसे बच्चे भी किसी बड़े की मदद से आसानी से तैयार कर सकते हैं। केक को चॉकलेट सॉस, ड्राई फ्रूट्स या स्प्रिंकल्स से सजाकर खूबसूरत बनाया जा सकता है। आप इसे छोटे बॉक्स में पैक करके अपने टीचर को टीचर्स डे पर दे सकते हैं। यकीन मानिए, आपके हाथों से बनी यह छोटी-सी मिठास किसी भी महंगे गिफ्ट से ज्यादा यादगार हो सकती है।
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चाकलेट केक कैसे बनाएं
- फोटो : Ai
चॉकलेट बिस्किट केक के लिए सामग्री
इस आसान केक के लिए करीब 2 पैकेट चॉकलेट या प्लेन बिस्किट, जरूरत के अनुसार दूध, 2-3 चम्मच चीनी, 1 चम्मच कोको पाउडर और करीब आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया जा सकता है। सजाने के लिए चॉकलेट सॉस, चॉकलेट चिप्स, काजू-बादाम या रंगीन स्प्रिंकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट में पहले से मिठास होने के कारण चीनी अपनी पसंद के अनुसार ही डालें।
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cooking
- फोटो : Adobe stock
सबसे पहले तैयार करें केक का बैटर
बिस्किट को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सर में बारीक पीस लें। इसमें कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर मिलाएं। अब थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए इसका स्मूद बैटर तैयार करें। ध्यान रखें कि बैटर न तो बहुत पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा। अगर बिस्किट मीठे हैं तो अतिरिक्त चीनी कम रखें। बैटर को कुछ मिनट के लिए रख दें ताकि सारी सामग्री अच्छी तरह मिल जाए।
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chocolate cake
- फोटो : instagram
बिना ओवन ऐसे पकाएं केक
एक गहरे और मोटे तले वाले पैन या कड़ाही में नमक की एक परत बिछाकर उसके ऊपर स्टैंड रखें और ढक्कन लगाकर कुछ मिनट प्रीहीट करें। केक टिन को हल्का ग्रीस करके उसमें बैटर डालें और स्टैंड पर रख दें। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकाएं। समय पैन और बैटर की मात्रा पर निर्भर करेगा, इसलिए बीच-बीच में टूथपिक डालकर चेक करें। टूथपिक साफ निकलने लगे तो केक तैयार है।
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chocolate cake
- फोटो : instagram
केक में असली मिठास
केक पूरी तरह ठंडा होने के बाद उसे टिन से बाहर निकालें। ऊपर से चॉकलेट सॉस डालें और चॉकलेट चिप्स, ड्राई फ्रूट्स या स्प्रिंकल्स से सजाएं। अगर आप इसे टीचर्स डे गिफ्ट की तरह दे रहे हैं तो ऊपर छोटी-सी चॉकलेट से “Thank You Teacher” भी लिख सकते हैं। चाहें तो केक को छोटे-छोटे हिस्सों में काटकर अलग-अलग बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं।
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