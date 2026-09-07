कुकिंग टिप्स: कद्दू से सिर्फ सब्जी नहीं, बनाएं ये 5 लाजवाब डिश; खाकर सभी कहेंगे- पहले क्यों नहीं बनाया

1 of 6 कद्दू से क्या-क्या बना सकते हैं? - फोटो : AI

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5 Pumpkin Recipes for Every Season: अगर घर में कद्दू ज्यादा आ गया है और आप बार-बार एक ही तरह की सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं, तो अब कुछ नया ट्राई करने का समय है। कद्दू से आप मीठे से लेकर नमकीन तक कई तरह की रेसिपीज तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ डिश ऐसी हैं जिन्हें देखकर शायद आपको पहली नजर में यकीन ही न हो कि ये कद्दू से बनी हैं।



कद्दू में मौजूद पोषक तत्व इसे स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिहाज से भी अच्छा विकल्प बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कद्दू से बनने वाली ऐसी 5 शानदार रेसिपीज, जो आपके खाने का स्वाद और अंदाज दोनों बदल सकती हैं।

अगर घर में कद्दू ज्यादा आ गया है और आप बार-बार एक ही तरह की सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं, तो अब कुछ नया ट्राई करने का समय है। कद्दू से आप मीठे से लेकर नमकीन तक कई तरह की रेसिपीज तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ डिश ऐसी हैं जिन्हें देखकर शायद आपको पहली नजर में यकीन ही न हो कि ये कद्दू से बनी हैं।

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कद्दू का सूप



अगर आप कुछ हल्का और हेल्दी खाना चाहते हैं तो कद्दू का सूप एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर उबाल लें या हल्का रोस्ट कर लें। अब इसे ब्लेंड करके स्मूद प्यूरी तैयार करें। एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करके अदरक और लहसुन भूनें। इसमें कद्दू की प्यूरी डालकर काली मिर्च, नमक और जरूरत के अनुसार पानी या वेजिटेबल स्टॉक मिलाएं। कुछ मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद ऊपर से फ्रेश क्रीम, धनिया या भुने हुए कद्दू के बीज डालकर गर्मागर्म सर्व करें।





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कद्दू का हलवा



मीठा खाने के शौकीनों के लिए कद्दू का हलवा काफी स्वादिष्ट विकल्प है। सबसे पहले कद्दू को छीलकर कद्दूकस कर लें और उसका अतिरिक्त पानी हल्का निचोड़ दें। कड़ाही में घी गर्म करके कद्दू को अच्छी तरह भूनें, ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसके बाद दूध और चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब दूध सूखने लगे और हलवा गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर, काजू, बादाम और किशमिश डालें। ऊपर से थोड़ा घी डालकर गर्मागर्म परोस सकते हैं।





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कद्दू के चीले



नाश्ते में कुछ अलग ट्राई करना है तो कद्दू के चीले बनाए जा सकते हैं। इसके लिए कद्दू को कद्दूकस करके बेसन में मिलाएं। इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया, अजवाइन, नमक और अपने पसंदीदा मसाले डालें। थोड़ा पानी मिलाकर न ज्यादा पतला और न ज्यादा गाढ़ा बैटर तैयार करें। गर्म तवे पर थोड़ा तेल डालकर बैटर फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें। इन्हें हरी चटनी, दही या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।





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