Janmashtami Special Makhan Mishri Recipe: भगवान श्रीकृष्ण और माखन का रिश्ता भला कौन नहीं जानता! बाल गोपाल की बाल लीलाओं में माखन का खास स्थान रहा है और इसी वजह से जन्माष्टमी के अवसर पर माखन-मिश्री का भोग बेहद लोकप्रिय है। इस साल जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी।



जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल की पूजा, झूला सजाने और तरह-तरह के भोग तैयार करने की परंपरा है। लेकिन अगर आप भोग के लिए ऐसी चीज बनाना चाहती हैं, जिसमें ज्यादा समय भी न लगे और जिसका स्वाद भी पारंपरिक हो, तो माखन-मिश्री एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती और ताजा माखन व मिश्री से यह भोग कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है।



माखन-मिश्री की खासियत इसकी सादगी है। ताजा सफेद मक्खन में मिश्री की मिठास मिलाकर तैयार किया गया यह प्रसाद बेहद स्वादिष्ट लगता है। चाहें तो इसे थोड़ा खास बनाने के लिए केसर, इलायची, पिस्ता या तुलसी के पत्तों से सजा सकती हैं। कई घरों में इसे जन्माष्टमी के भोग के रूप में पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है।



अगर इस जन्माष्टमी आप बाजार से मिठाई लाने के बजाय घर पर कान्हा जी के लिए कुछ ताजा और सात्विक बनाना चाहती हैं, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें। खास बात यह है कि इसमें गैस पर कुछ पकाने की जरूरत नहीं है और इसे अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा मीठा रखा जा सकता है।