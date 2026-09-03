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जन्माष्टमी 2026: कान्हा जी को लगाएं उनका प्रिय भोग, सिर्फ 5 मिनट में घर पर बनाएं माखन-मिश्री
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:18 PM IST
सार
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल की पूजा, झूला सजाने और तरह-तरह के भोग तैयार करने की परंपरा है। लेकिन अगर आप भोग के लिए ऐसी चीज बनाना चाहती हैं, जिसमें ज्यादा समय भी न लगे और जिसका स्वाद भी पारंपरिक हो, तो माखन-मिश्री एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती और ताजा माखन व मिश्री से यह भोग कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है।
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कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाएं माखन मिश्री
- फोटो : Ai
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Janmashtami Special Makhan Mishri Recipe: भगवान श्रीकृष्ण और माखन का रिश्ता भला कौन नहीं जानता! बाल गोपाल की बाल लीलाओं में माखन का खास स्थान रहा है और इसी वजह से जन्माष्टमी के अवसर पर माखन-मिश्री का भोग बेहद लोकप्रिय है। इस साल जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी।
जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल की पूजा, झूला सजाने और तरह-तरह के भोग तैयार करने की परंपरा है। लेकिन अगर आप भोग के लिए ऐसी चीज बनाना चाहती हैं, जिसमें ज्यादा समय भी न लगे और जिसका स्वाद भी पारंपरिक हो, तो माखन-मिश्री एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती और ताजा माखन व मिश्री से यह भोग कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है।
माखन-मिश्री की खासियत इसकी सादगी है। ताजा सफेद मक्खन में मिश्री की मिठास मिलाकर तैयार किया गया यह प्रसाद बेहद स्वादिष्ट लगता है। चाहें तो इसे थोड़ा खास बनाने के लिए केसर, इलायची, पिस्ता या तुलसी के पत्तों से सजा सकती हैं। कई घरों में इसे जन्माष्टमी के भोग के रूप में पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है।
अगर इस जन्माष्टमी आप बाजार से मिठाई लाने के बजाय घर पर कान्हा जी के लिए कुछ ताजा और सात्विक बनाना चाहती हैं, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें। खास बात यह है कि इसमें गैस पर कुछ पकाने की जरूरत नहीं है और इसे अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा मीठा रखा जा सकता है।
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कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाएं माखन मिश्री
- फोटो : Ai
माखन-मिश्री बनाने के लिए सामग्री
1 कप ताजा सफेद माखन
2-3 बड़े चम्मच मिश्री
4-5 केसर के धागे
1-2 इलायची, हल्की कुटी हुई
1 छोटा चम्मच बारीक कटे पिस्ते या बादाम
2-3 तुलसी के पत्ते, भोग सजाने के लिए
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माखन कैसे बनता है
- फोटो : Ai
माखन-मिश्री बनाने की आसान विधि
माखन तैयार करें
स्टेप 1- अगर आपके पास बाजार का ताजा सफेद मक्खन है तो सीधे इस्तेमाल कर सकती हैं।
स्टेप 2- घर पर बनाना हो तो ठंडी मलाई को फेंटकर मक्खन अलग कर लें और उसे ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें।
स्टेप 3- घी को आइस के साथ फेंटकर भी माखन बना सकते हैं।
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कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाएं माखन मिश्री
- फोटो : Ai
मिश्री मिलाएं
स्टेप 1- अब एक साफ कटोरी में ताजा माखन लें।
स्टेप 2- इसमें मिश्री डालकर हल्के हाथ से मिला लें।
स्टेप 3- मिश्री के दाने बहुत बड़े हों तो उन्हें थोड़ा कूट सकती हैं।
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कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाएं माखन मिश्री
- फोटो : Ai
स्वाद बढ़ाएं
अब इसमें केसर और हल्की कुटी इलायची डालें।
चाहें तो बारीक कटे पिस्ते या बादाम भी डाल सकती हैं।
हालांकि पारंपरिक भोग के लिए केवल माखन और मिश्री भी पर्याप्त हैं।
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