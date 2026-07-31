फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Food ›   10 Homemade Best Indian Chutney Recipes In Hindi

Homamade Chutney Recipes: घर पर बनाएं 10 आसान और झटपट चटनियां, हर स्नैक लगेगा लाजवाब

Sun, 06 Sep 2026 12:16 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 06 Sep 2026 12:16 PM IST
सार

10 Indian Chutney Recipes: पराठा, डोसा और पकौड़ों के साथ कौन-सी चटनियां सबसे अच्छी लगती हैं? हरी धनिया-पुदीना चटनी, नारियल चटनी, टमाटर-लहसुन चटनी, मूंगफली चटनी, इमली-गुड़ की मीठी चटनी, कच्चे आम की चटनी, तिल की चटनी, दही-पुदीना चटनी, प्याज की चटनी और लहसुन की तीखी चटनी पराठा, डोसा, चाट, पकौड़ा और स्नैक्स के साथ सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट विकल्प हैं।

विज्ञापन
10 Homemade Best Indian Chutney Recipes In Hindi
10 तरह की चटनी की रेसिपी - फोटो : Ai

Chutney Kaise Banayen: भारतीय खाने की पहचान सिर्फ सब्जियों, दालों और रोटियों से नहीं होती, बल्कि स्वादिष्ट चटनियां भी हर भोजन का अहम हिस्सा हैं। एक अच्छी चटनी साधारण खाने को भी बेहद खास बना देती है। चाहे गर्मागर्म पराठे हों, कुरकुरे पकौड़े, साउथ इंडियन डोसा-इडली, चाट, समोसे या शाम के स्नैक्स, हर डिश के साथ अलग-ोअलग तरह की चटनी स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है।

हरी धनिया-पुदीना चटनी की ताजगी, इमली-गुड़ की मिठास, नारियल चटनी का साउथ इंडियन फ्लेवर या लहसुन की तीखी चटनी का जायका हर किसी को पसंद आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन चटनियों को घर में बहुत कम समय और सामान्य रसोई सामग्री से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें मौजूद ताजी जड़ी-बूटियां, मसाले और प्राकृतिक सामग्री स्वाद के साथ पोषण भी देती हैं।

अगर आप रोज़ के खाने में कुछ नया स्वाद जोड़ना चाहते हैं या मेहमानों के लिए स्नैक्स को और खास बनाना चाहते हैं, तो ये 10 आसान और स्वादिष्ट चटनियां आपके किचन की पसंदीदा रेसिपी बन सकती हैं। आइए जानते हैं उनकी सामग्री, बनाने की विधि और किन-किन व्यंजनों के साथ इन्हें सबसे बेहतर तरीके से परोसा जा सकता है।
10 Homemade Best Indian Chutney Recipes In Hindi
पुदीना चटनी - फोटो : Adobe stock

हरी धनिया-पुदीना चटनी


सामग्री

  • 1 कप हरा धनिया

  • 1/2 कप पुदीना

  • 2 हरी मिर्च

  • 1 नींबू का रस

  • स्वादानुसार नमक


बनाने की विधि

स्टेप 1- सभी सामग्री को मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लें।
स्टेप 2- चाहें तो थोड़ा भुना जीरा भी मिला सकते हैं।

पराठा, सैंडविच, पकौड़ा, टिक्की और कबाब के साथ सर्व करें।
10 Homemade Best Indian Chutney Recipes In Hindi
टमाटर की चटनी - फोटो : Ai

टमाटर-लहसुन चटनी 


सामग्री

  • 2 टमाटर

  • 6 लहसुन की कलियां

  • 2 सूखी लाल मिर्च

  • नमक


बनाने की विधि

स्टेप 1- टमाटर और लाल मिर्च को हल्का भून लें।
स्टेप 2- फिर लहसुन और नमक के साथ पीस लें।

यह डोसा, इडली, चावल और पराठा के साथ स्वाद दोगुना कर देती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
10 Homemade Best Indian Chutney Recipes In Hindi
Chutney - फोटो : instagram

नारियल चटनी


सामग्री

  • 1 कप ताजा नारियल

  • 2 हरी मिर्च

  • 2 बड़े चम्मच दही

  • नमक


बनाने की विधि

स्टेप 1- सभी सामग्री पीस लें।
स्टेप 2- ऊपर से राई, उड़द दाल और करी पत्ते का तड़का लगाएं।

इस चटनी को डोसा, इडली, उत्तपम और वड़ा के साथ सर्व किया जाता है।
विज्ञापन
10 Homemade Best Indian Chutney Recipes In Hindi
चटनी की विधि - फोटो : AI

मूंगफली चटनी 


सामग्री

  • 1 कप भुनी मूंगफली

  • 4 लहसुन की कलियां

  • 2 सूखी लाल मिर्च

  • थोड़ा इमली का गूदा


बनाने की विधि

स्टेप 1- भुनी मूंगफली, लहसुन, लाल मिर्च  और इमली के गूदे को साथ में पीस लें।
स्टेप 2- अगर ये पेस्ट गाढ़ा लगे तो जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं।

इस चटनी को डोसा, बाजरे की रोटी, उपमा और स्नैक्स के साथ सर्व किया जा सकता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed