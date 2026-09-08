Krishna Chhathi Bhog: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनकी छठी का पर्व भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों में कान्हा की पूजा-अर्चना की जाती है और उन्हें तरह-तरह के पारंपरिक पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार भोग में अलग-अलग तरह के व्यंजन शामिल किए जाते हैं। इसके बाद प्रसाद परिवार और आसपास के लोगों में बांटा जाता है।

अगर आप भी इस बार कान्हा की छठी पर कुछ खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी परंपरा के अनुसार खीर, पुआ, पूड़ी, हलवा, पंचामृत और धनिया पंजीरी जैसे प्रसाद तैयार कर सकते हैं। इन पकवानों को सात्विक तरीके से बनाकर भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित किया जाता है। कान्हा को माखन-मिश्री और दूध से बनी चीजें विशेष रूप से प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए भोग की थाली में दूध, दही, माखन या उनसे बने व्यंजन भी शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में छठी के भोग की परंपराएं अलग हो सकती हैं। इस वर्ष कान्हा की छठी 9 सितंबर 2026 को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कान्हा की छठी के लिए कौन-कौन से पारंपरिक पकवान घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं।