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कान्हा की छठी: कृष्ण कन्हैया की छठी पर बनाएं ये पारंपरिक पकवान, भोग से महकेगा घर
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:14 PM IST
सार
krishna chhathi 2026: अगर आप भी इस बार कान्हा की छठी पर कुछ खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी परंपरा के अनुसार खीर, पुआ, पूड़ी, हलवा, पंचामृत और धनिया पंजीरी जैसे प्रसाद तैयार कर सकते हैं। इन पकवानों को सात्विक तरीके से बनाकर भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित किया जाता है।
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कृ्ष्ण जी की छठी पर भोग में क्या बनाएं
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Krishna Chhathi Bhog: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनकी छठी का पर्व भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों में कान्हा की पूजा-अर्चना की जाती है और उन्हें तरह-तरह के पारंपरिक पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार भोग में अलग-अलग तरह के व्यंजन शामिल किए जाते हैं। इसके बाद प्रसाद परिवार और आसपास के लोगों में बांटा जाता है।
अगर आप भी इस बार कान्हा की छठी पर कुछ खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी परंपरा के अनुसार खीर, पुआ, पूड़ी, हलवा, पंचामृत और धनिया पंजीरी जैसे प्रसाद तैयार कर सकते हैं। इन पकवानों को सात्विक तरीके से बनाकर भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित किया जाता है।
कान्हा को माखन-मिश्री और दूध से बनी चीजें विशेष रूप से प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए भोग की थाली में दूध, दही, माखन या उनसे बने व्यंजन भी शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में छठी के भोग की परंपराएं अलग हो सकती हैं।
इस वर्ष कान्हा की छठी 9 सितंबर 2026 को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कान्हा की छठी के लिए कौन-कौन से पारंपरिक पकवान घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं।
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kheer
- फोटो : instagram
कान्हा की छठी पर बनाएं ये पारंपरिक पकवान
1. खीर
कान्हा की छठी के भोग के लिए चावल और दूध से बनी खीर एक लोकप्रिय विकल्प है। दूध, चावल, चीनी और इलायची से तैयार खीर को मेवे से सजाकर भगवान को भोग लगाया जा सकता है।
2. पुआ
मीठे पुए पारंपरिक प्रसाद में खास स्थान रखते हैं। आटा, दूध, चीनी और सौंफ से घोल तैयार करके पुए बनाए जा सकते हैं। इन्हें भोग के बाद प्रसाद के रूप में परोसा जाता है।
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पंजीरी
- फोटो : AI
धनिया पंजीरी
कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी परंपराओं में पंजीरी का विशेष महत्व है। धनिया पाउडर, घी, मेवे और मिश्री से बनाई गई पंजीरी को सात्विक प्रसाद के रूप में तैयार किया जा सकता है।
पंचामृत
दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत तैयार किया जाता है। पूजा के दौरान इसे भगवान को अर्पित करने के साथ प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है।
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कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाएं माखन मिश्री
- फोटो : Ai
पूड़ी और हलवा
कान्हा की छठी के अवसर पर घर की परंपरा के अनुसार पूड़ी और हलवा भी बनाया जा सकता है। सूजी का हलवा बनाकर इसे गर्मागर्म पूड़ियों के साथ प्रसाद के रूप में परोसा जा सकता है।
माखन-मिश्री
बाल गोपाल की पूजा में माखन-मिश्री का भोग बेहद लोकप्रिय है। ताजा माखन और मिश्री को एक साथ कटोरी में सजाकर कान्हा को अर्पित करें।
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kadhi chawal
- फोटो : Adobe stock
कढ़ी चावल
कुछ क्षेत्रों में कृष्ण की छठी के अवसर पर कढ़ी बनाई जाती है। दोपहर के भोजन में कढ़ी, चावल, रोटी, और दही वड़े का भोग अर्पित किया जाता है। आप घर पर दही, बेसन से कढ़ी आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखें कि इस अवसर पर प्याज-लहसुन का इस्तेमाल भोजन पकाने में न करें।
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