मल्टीग्रेन आटा रेसिपी: गेहूं के आटे में मिलाएं ये 2 चीजें, प्रोटीन से भरपूर बनेंगी रोटियां

How To Make Multigrain Atta At Home: सेहतमंद रहने के लिए खानपान में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए सिर्फ फल और सब्जियां खाना ही नहीं, बल्कि रोजाना के भोजन को ज्यादा पौष्टिक बनाना भी मायने रखता है। भारतीय थाली में रोटी की अहम जगह होती है और ज्यादातर घरों में गेहूं के आटे से बनी रोटियां ही खाई जाती हैं। लेकिन अगर आप इसी रोटी को थोड़ा और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो आटे में कुछ हेल्दी चीजें मिलाकर इसकी पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं। इससे रोटी के स्वाद में भी बदलाव आएगा और रोजाना की डाइट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं रोटी को हेल्दी और टेस्टी बनाने का यह आसान तरीका।