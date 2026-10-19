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मल्टीग्रेन आटा रेसिपी: गेहूं के आटे में मिलाएं ये 2 चीजें, प्रोटीन से भरपूर बनेंगी रोटियां

Mon, 19 Oct 2026 04:57 PM IST
सोनिया चौहान लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Mon, 19 Oct 2026 04:57 PM IST
सार

Multigrain Atta Recipe: रोजाना खाई जाने वाली गेहूं की रोटी को कुछ आसान तरीकों से ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको आटे में बस दो चीजें मिलानी होंगी, जो रोटी की पौष्टिकता बढ़ाने में मदद करें।

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How to make protein rich multigrain atta at home ghar me multigrain atta bnanae ki recipe
घर में ऐसे बनाएं मल्टीग्रेन आटा - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

How To Make Multigrain Atta At Home: सेहतमंद रहने के लिए खानपान में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए सिर्फ फल और सब्जियां खाना ही नहीं, बल्कि रोजाना के भोजन को ज्यादा पौष्टिक बनाना भी मायने रखता है। भारतीय थाली में रोटी की अहम जगह होती है और ज्यादातर घरों में गेहूं के आटे से बनी रोटियां ही खाई जाती हैं। लेकिन अगर आप इसी रोटी को थोड़ा और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो आटे में कुछ हेल्दी चीजें मिलाकर इसकी पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं। इससे रोटी के स्वाद में भी बदलाव आएगा और रोजाना की डाइट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं रोटी को हेल्दी और टेस्टी बनाने का यह आसान तरीका।

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How to make protein rich multigrain atta at home ghar me multigrain atta bnanae ki recipe
मल्टीग्रेन आटा - फोटो : Adobe Stock
ऐसे तैयार करें पौष्टिक आटा


आप घर पर ही आसानी से पौष्टिक मल्टीग्रेन आटा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 10 किलो गेहूं के आटे में 1 किलो सोयाबीन का आटा और 1 किलो बेसन अच्छी तरह मिलाकर रख लें। अगर आप एक साथ ज्यादा आटा तैयार नहीं करना चाहते, तो कम मात्रा में भी इसी अनुपात को अपनाया जा सकता है। इस तरह तैयार आटे से बनी रोटियां रोजाना की डाइट में प्रोटीन बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं।
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सोयाबीन और बेसन का मिक्स हेल्दी मल्टीग्रेन आटा - फोटो : Ai generated
सोयाबीन और बेसन से बढ़ेगा रोटियों का पोषण

 

सोयाबीन को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, वहीं बेसन में भी प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब आप इन दोनों को गेहूं के आटे में मिलाकर रोटियां बनाते हैं, तो उनकी पौष्टिकता बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे रोजाना की डाइट में प्रोटीन शामिल करना आसान हो सकता है, साथ ही रोटियों के स्वाद और बनावट में भी बदलाव आता है।
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आटे में मिलाएं हरी पत्तेदार सब्जियां - फोटो : Ai generated
आटा गूंथते समय उसमें मिलाएं हरी पत्तेदार सब्जियां

 

आटे को ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए आप उसमें पालक या मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि सब्जियों की मात्रा सीमित रखें, क्योंकि ज्यादा सब्जियां मिलाने से आटा गूंथने और रोटी बेलने में परेशानी हो सकती है। पालक और मेथी मिलाने से रोटियों का स्वाद बढ़ने के साथ उनमें फाइबर, विटामिन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
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मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटियां - फोटो : Ai generated
मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने के फायदे 


इस मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटियां खाने से शरीर को प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं। गेहूं के आटे में सोयाबीन का आटा और बेसन मिलाने से रोटियों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है, जो मांसपेशियों के रखरखाव और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। वहीं, फाइबर पाचन को बेहतर रखने और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में सहायक होता है। इसके अलावा, आटा गूंथते समय पालक या मेथी मिलाने से रोटियों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा भी बढ़ सकती है। इस तरह रोजाना की रोटी को स्वादिष्ट बनाने के साथ उसकी पौष्टिकता भी बढ़ाई जा सकती है।


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