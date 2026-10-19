मल्टीग्रेन आटा रेसिपी: गेहूं के आटे में मिलाएं ये 2 चीजें, प्रोटीन से भरपूर बनेंगी रोटियां

How To Make Multigrain Atta At Home: सेहतमंद रहने के लिए खानपान में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए सिर्फ फल और सब्जियां खाना ही नहीं, बल्कि रोजाना के भोजन को ज्यादा पौष्टिक बनाना भी मायने रखता है। भारतीय थाली में रोटी की अहम जगह होती है और ज्यादातर घरों में गेहूं के आटे से बनी रोटियां ही खाई जाती हैं। लेकिन अगर आप इसी रोटी को थोड़ा और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो आटे में कुछ हेल्दी चीजें मिलाकर इसकी पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं। इससे रोटी के स्वाद में भी बदलाव आएगा और रोजाना की डाइट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं रोटी को हेल्दी और टेस्टी बनाने का यह आसान तरीका।
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मल्टीग्रेन आटा
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ऐसे तैयार करें पौष्टिक आटा
आप घर पर ही आसानी से पौष्टिक मल्टीग्रेन आटा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 10 किलो गेहूं के आटे में 1 किलो सोयाबीन का आटा और 1 किलो बेसन अच्छी तरह मिलाकर रख लें। अगर आप एक साथ ज्यादा आटा तैयार नहीं करना चाहते, तो कम मात्रा में भी इसी अनुपात को अपनाया जा सकता है। इस तरह तैयार आटे से बनी रोटियां रोजाना की डाइट में प्रोटीन बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं।
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सोयाबीन और बेसन का मिक्स हेल्दी मल्टीग्रेन आटा
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सोयाबीन और बेसन से बढ़ेगा रोटियों का पोषण
सोयाबीन को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, वहीं बेसन में भी प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब आप इन दोनों को गेहूं के आटे में मिलाकर रोटियां बनाते हैं, तो उनकी पौष्टिकता बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे रोजाना की डाइट में प्रोटीन शामिल करना आसान हो सकता है, साथ ही रोटियों के स्वाद और बनावट में भी बदलाव आता है।
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आटे में मिलाएं हरी पत्तेदार सब्जियां
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आटा गूंथते समय उसमें मिलाएं हरी पत्तेदार सब्जियां
आटे को ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए आप उसमें पालक या मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि सब्जियों की मात्रा सीमित रखें, क्योंकि ज्यादा सब्जियां मिलाने से आटा गूंथने और रोटी बेलने में परेशानी हो सकती है। पालक और मेथी मिलाने से रोटियों का स्वाद बढ़ने के साथ उनमें फाइबर, विटामिन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
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मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटियां
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मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने के फायदे
इस मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटियां खाने से शरीर को प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं। गेहूं के आटे में सोयाबीन का आटा और बेसन मिलाने से रोटियों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है, जो मांसपेशियों के रखरखाव और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। वहीं, फाइबर पाचन को बेहतर रखने और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में सहायक होता है। इसके अलावा, आटा गूंथते समय पालक या मेथी मिलाने से रोटियों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा भी बढ़ सकती है। इस तरह रोजाना की रोटी को स्वादिष्ट बनाने के साथ उसकी पौष्टिकता भी बढ़ाई जा सकती है।
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