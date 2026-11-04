धनतेरस 2026: फूड प्लेटर सजाने के 6 शानदार तरीके, देखकर मेहमान भी करेंगे तारीफ

1 of 4 फूड प्लेटर सजाने के 6 शानदार तरीके - फोटो : AI







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Dhanteras Food Platter Decoration Ideas to Welcome Guests in Style: धनतेरस का त्योहार खुशियों, रौनक और मेहमानों के स्वागत का खास मौका होता है। इस दिन लोग घर की सजावट से लेकर पूजा की तैयारियों तक हर चीज को खास बनाने में जुटे रहते हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर घर आने वाले मेहमानों को कुछ अलग अंदाज में वेलकम करना चाहते हैं, तो खूबसूरत फूड प्लेटर सजाना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है।



इसके लिए आपको महंगे डेकोरेशन की जरूरत भी नहीं है। बस सही प्लेट, रंगों का तालमेल और थोड़ी क्रिएटिविटी आपके फूड प्लेटर को खास बना सकती है। आइए जानते हैं धनतेरस पर मेहमानों के स्वागत के लिए खूबसूरत फूड प्लेटर सजाने के आसान और शानदार आइडियाज।



धनतेरस का त्योहार खुशियों, रौनक और मेहमानों के स्वागत का खास मौका होता है। इस दिन लोग घर की सजावट से लेकर पूजा की तैयारियों तक हर चीज को खास बनाने में जुटे रहते हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर घर आने वाले मेहमानों को कुछ अलग अंदाज में वेलकम करना चाहते हैं, तो खूबसूरत फूड प्लेटर सजाना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है।

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1. ड्राई फ्रूट्स प्लेटर से करें स्वागत



धनतेरस पर काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश से सजा ड्राई फ्रूट्स प्लेटर शानदार विकल्प है। इन्हें अलग-अलग सेक्शन में सजाएं। गोल्डन या सिल्वर ट्रे का इस्तेमाल करने से प्लेटर का लुक और भी रॉयल लगेगा।



2. मिठाइयों से सजाएं फेस्टिव प्लेटर



त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा है। आप काजू कतली, लड्डू, बर्फी और पेड़े को छोटे-छोटे हिस्सों में सजाकर खूबसूरत प्लेटर तैयार कर सकते हैं। मिठाइयों के अलग-अलग रंग प्लेटर को आकर्षक बनाएंगे।



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3. नमकीन और स्नैक्स प्लेटर



मेहमानों को चाय के साथ स्नैक्स परोसने के लिए समोसे, मठरी, नमकपारे, चकली और कचौरी का कॉम्बिनेशन चुनें। इन्हें छोटे बाउल और प्लेट में अलग-अलग सजाएं।



4. फ्रूट प्लेटर को दें फेस्टिव टच



अनार, अंगूर, सेब, संतरा और कीवी जैसे फलों से रंगीन प्लेटर बनाएं। फलों को खूबसूरत शेप में काटकर सजाने से यह हेल्दी और आकर्षक दोनों लगेगा।





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