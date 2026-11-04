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धनतेरस 2026: फूड प्लेटर सजाने के 6 शानदार तरीके, देखकर मेहमान भी करेंगे तारीफ

Wed, 04 Nov 2026 08:53 AM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Wed, 04 Nov 2026 08:53 AM IST
सार

Dhanteras Food Platter Decoration Ideas to Welcome Guests in Style: आकर्षक फूड प्रेजेंटेशन, ट्रेडिशनल स्नैक्स की सजावट, मिठाइयों की प्लेटिंग और आसान डेकोरेशन आइडियाज की मदद से अपने त्योहार के मेहमानों को खास अंदाज में करें खुश।
 

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Dhanteras Food Platter Decoration Ideas to Welcome Guests in Style
फूड प्लेटर सजाने के 6 शानदार तरीके - फोटो : AI
Dhanteras Food Platter Decoration Ideas to Welcome Guests in Style: धनतेरस का त्योहार खुशियों, रौनक और मेहमानों के स्वागत का खास मौका होता है। इस दिन लोग घर की सजावट से लेकर पूजा की तैयारियों तक हर चीज को खास बनाने में जुटे रहते हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर घर आने वाले मेहमानों को कुछ अलग अंदाज में वेलकम करना चाहते हैं, तो खूबसूरत फूड प्लेटर सजाना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है।


इसके लिए आपको महंगे डेकोरेशन की जरूरत भी नहीं है। बस सही प्लेट, रंगों का तालमेल और थोड़ी क्रिएटिविटी आपके फूड प्लेटर को खास बना सकती है। आइए जानते हैं धनतेरस पर मेहमानों के स्वागत के लिए खूबसूरत फूड प्लेटर सजाने के आसान और शानदार आइडियाज।

 
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Dhanteras Food Platter Decoration Ideas to Welcome Guests in Style
फूड प्लेटर सजाने के 6 शानदार तरीके - फोटो : AI
 1. ड्राई फ्रूट्स प्लेटर से करें स्वागत

धनतेरस पर काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश से सजा ड्राई फ्रूट्स प्लेटर शानदार विकल्प है। इन्हें अलग-अलग सेक्शन में सजाएं। गोल्डन या सिल्वर ट्रे का इस्तेमाल करने से प्लेटर का लुक और भी रॉयल लगेगा।

 2. मिठाइयों से सजाएं फेस्टिव प्लेटर

त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा है। आप काजू कतली, लड्डू, बर्फी और पेड़े को छोटे-छोटे हिस्सों में सजाकर खूबसूरत प्लेटर तैयार कर सकते हैं। मिठाइयों के अलग-अलग रंग प्लेटर को आकर्षक बनाएंगे।
 
Dhanteras Food Platter Decoration Ideas to Welcome Guests in Style
फूड प्लेटर सजाने के 6 शानदार तरीके - फोटो : AI

 3. नमकीन और स्नैक्स प्लेटर

मेहमानों को चाय के साथ स्नैक्स परोसने के लिए समोसे, मठरी, नमकपारे, चकली और कचौरी का कॉम्बिनेशन चुनें। इन्हें छोटे बाउल और प्लेट में अलग-अलग सजाएं।

  4. फ्रूट प्लेटर को दें फेस्टिव टच

अनार, अंगूर, सेब, संतरा और कीवी जैसे फलों से रंगीन प्लेटर बनाएं। फलों को खूबसूरत शेप में काटकर सजाने से यह हेल्दी और आकर्षक दोनों लगेगा।

 
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Dhanteras Food Platter Decoration Ideas to Welcome Guests in Style
फूड प्लेटर सजाने के 6 शानदार तरीके - फोटो : AI
  5. गोल्डन और ट्रेडिशनल थीम प्लेटर

धनतेरस के मौके पर पीतल या गोल्डन रंग की ट्रे का इस्तेमाल करें। इसके आसपास गेंदे के फूल और छोटी सजावटी चीजें रखें। इससे प्लेटर को ट्रेडिशनल और फेस्टिव लुक मिलेगा। ध्यान रखें कि खाने के संपर्क में आने वाली जगह साफ और सुरक्षित हो।

  6. चॉकलेट और मिठाई का फ्यूजन प्लेटर

बच्चों और युवाओं के लिए चॉकलेट, कुकीज, छोटे लड्डू और ड्राई फ्रूट्स को एक साथ सजाएं। यह मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्वाद का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा।
 
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