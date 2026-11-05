फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   Food ›   Diwali Special Rasmalai Recipe: Make Soft and Juicy Halwai-Style Rasmalai at Home!

दिवाली रेसिपी: सिर्फ कुछ चीजों से घर पर बनाएं स्पंजी रसमलाई, जानें आसान रेसिपी

Thu, 05 Nov 2026 01:29 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 05 Nov 2026 01:29 PM IST
सार

Rasmalai Recipe: दिवाली की पार्टी हो या घर पर आने वाले मेहमान, ठंडी-ठंडी रसमलाई हर किसी का दिल जीत लेगी। इस बार त्योहार पर बाजार की मिठाइयों के बजाय घर पर बनी ताजा रसमलाई से अपनों का मुंह मीठा कराएं।

विज्ञापन
Diwali Special Rasmalai Recipe: Make Soft and Juicy Halwai-Style Rasmalai at Home!
रसमलाई कैसे बनाएं - फोटो : Ai

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और मिठास का प्रतीक है। इस खास मौके पर हर घर में तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनाई जाती हैं। बाजार से मिठाइयां खरीदने के बजाय अगर इस दिवाली आप अपने हाथों से कुछ खास और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो रसमलाई एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। दूध से तैयार होने वाली रसमलाई का स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आता है। इसका मुलायम टेक्सचर, केसर की खुशबू और इलायची का स्वाद इसे दूसरी मिठाइयों से अलग बनाता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

अक्सर लोगों को लगता है कि घर पर हलवाई जैसी स्वादिष्ट रसमलाई बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ आसान सामग्री और सही तरीके से आप अपने घर पर ही बाजार जैसी सॉफ्ट और रसीली रसमलाई तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी खास मशीन या महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इस दिवाली मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए घर पर बनी ताजा रसमलाई जरूर बनाएं। आइए जानते हैं रसमलाई बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और इसकी आसान रेसिपी क्या है।
 

रसमलाई बनाने के लिए जरूरी सामग्री

 

 

रसमलाई बनाने के लिए आपको दो चीजें तैयार करनी होंगी। पहली छेना की टिक्की और दूसरी स्वादिष्ट दूध की रबड़ी।


छेना बनाने के लिए सामग्री

  • 1 लीटर फुल क्रीम दूध

  • 2 बड़े चम्मच नींबू का रस

  • 1 कप चीनी

  • 4 कप पानी


रबड़ी बनाने के लिए सामग्री

  • 1 लीटर फुल क्रीम दूध

  • आधा कप चीनी

  • 5-6 केसर के धागे

  • आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

  • कटे हुए बादाम और पिस्ता


घर पर रसमलाई बनाने की आसान विधि

 

 

स्टेप 1- सबसे पहले एक बर्तन में एक लीटर दूध गर्म करें।
स्टेप 2- दूध में उबाल आने पर गैस धीमी कर दें और थोड़ा-थोड़ा नींबू का रस डालते हुए चलाएं।
स्टेप 3- जब दूध फटकर छेना और पानी अलग हो जाए, तो गैस बंद कर दें।
स्टेप 4- अब छेना को साफ सूती कपड़े में छानकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए।
स्टेप 5- इसके बाद कपड़े को बांधकर अतिरिक्त पानी निकाल दें।
स्टेप 6- छेना को एक प्लेट में निकालकर हथेलियों से अच्छी तरह मसलें।
स्टेप 7- जब छेना चिकना हो जाए, तो इसकी छोटी-छोटी गोल टिक्कियां बना लें।
स्टेप 8- अब एक बड़े बर्तन में पानी और चीनी डालकर चाशनी तैयार करें।
स्टेप 9- चाशनी में छेना की टिक्कियां डालें और लगभग 12-15 मिनट तक पकाएं। टिक्कियां फूलकर बड़ी और मुलायम हो जाएंगी।


रसमलाई के लिए तैयार करें स्वादिष्ट रबड़ी

 

 

स्टेप 1- अब दूसरे बर्तन में एक लीटर दूध गर्म करें।
स्टेप 2- इसे धीमी आंच पर पकाएं और बीच-बीच में चलाते रहें। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें चीनी, केसर और इलायची पाउडर डाल दें।
स्टेप 3- अब तैयार छेना की टिक्कियों को हल्के हाथों से दबाकर अतिरिक्त चाशनी निकाल दें। इन्हें तैयार रबड़ी में डाल दें। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर अच्छी तरह सजाएं।

रसमलाई को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।


दिवाली पर मेहमानों को खिलाएं घर की बनी रसमलाई

 

 

इस आसान रेसिपी की मदद से आप घर पर ही हलवाई जैसी स्वादिष्ट रसमलाई बना सकते हैं। दिवाली की पार्टी हो या घर पर आने वाले मेहमान, ठंडी-ठंडी रसमलाई हर किसी का दिल जीत लेगी। इस बार त्योहार पर बाजार की मिठाइयों के बजाय घर पर बनी ताजा रसमलाई से अपनों का मुंह मीठा कराएं।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed