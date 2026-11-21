Amazing Methi Recipes : सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में हरी-हरी ताजी मेथी आसानी से मिलने लगती है। मेथी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि भारतीय रसोई में इसका इस्तेमाल कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर लोग मेथी की सब्जी या पराठा बनाकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई दूसरी मजेदार डिश भी तैयार की जा सकती हैं?
अगर आप रोजाना एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए हैं, तो मेथी की ये तीन रेसिपी आपके खाने का स्वाद बदल सकती हैं। मेथी की खास बात यह है कि इसका हल्का कड़वापन जब मसालों, आलू, बेसन या पनीर के साथ मिलता है, तो इसका स्वाद बेहद लाजवाब हो जाता है। आप इससे नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक के लिए अलग-अलग व्यंजन बना सकते हैं। इन रेसिपी को तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री या मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आज हम आपको मेथी से बनने वाली तीन ऐसी आसान और स्वादिष्ट डिश के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर पर कम समय में बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी आसान रेसिपी।
मेथी खाने के फायदे
मेथी में फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित आहार का हिस्सा बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है। ताजी मेथी में मौजूद पोषक तत्व शरीर के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। हालांकि, किसी एक खाद्य पदार्थ को बीमारी का इलाज नहीं समझना चाहिए।
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मेथी की रेसिपीज
- फोटो : AI
मेथी आलू की सब्जी
मेथी आलू की सब्जी भारतीय घरों में काफी पसंद की जाती है। इसे रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ परोसा जा सकता है।
सामग्री
बनाने का तरीका
स्टेप 1- सबसे पहले मेथी की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें।
स्टेप 2- आलू को छीलकर छोटे टुकड़ों में काटें। अब कड़ाही में तेल गर्म करके जीरा डालें।
स्टेप 3- इसके बाद प्याज डालकर हल्का सुनहरा भूनें। टमाटर और सभी मसाले डालकर अच्छी तरह पकाएं।
स्टेप 4- अब आलू डालकर मिलाएं और ढककर पकने दें। जब आलू लगभग पक जाएं, तब कटी हुई मेथी डालें।
स्टेप 5- धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं। आपकी स्वादिष्ट मेथी आलू की सब्जी तैयार है।
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मेथी की रेसिपीज
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मेथी के पराठे
अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो मेथी के पराठे बेहतरीन विकल्प हैं। इन्हें दही, अचार या मक्खन के साथ खाया जा सकता है।
सामग्री
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2 कप गेहूं का आटा
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1 कप कटी हुई मेथी
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1 हरी मिर्च
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आधा चम्मच अजवाइन
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थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर
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नमक और घी या तेल
बनाने का तरीका
स्टेप 1- एक बर्तन में गेहूं का आटा लें। इसमें कटी हुई मेथी, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक और मसाले डालें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें।
स्टेप 2- आटे को कुछ मिनट के लिए ढककर रख दें। अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पराठे बेलें।
स्टेप 3- गर्म तवे पर पराठा डालें और दोनों तरफ घी या तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें।
स्टेप 4- गर्मागर्म मेथी के पराठे दही के साथ परोसें।
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मेथी की रेसिपीज
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मेथी मटर मलाई
अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर पर चाहिए, तो मेथी मटर मलाई जरूर ट्राई करें। इसकी मलाईदार ग्रेवी और मेथी का स्वाद इसे खास बनाता है।
सामग्री
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1 कप ताजी मेथी
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1 कप हरी मटर
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आधा कप मलाई
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1 प्याज
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8-10 काजू
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अदरक और लहसुन
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जीरा, नमक और गरम मसाला
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2 चम्मच तेल या घी
बनाने का तरीका
स्टेप 1- सबसे पहले मेथी को धोकर बारीक काट लें और मटर को उबाल लें।
स्टेप 2- अब प्याज, अदरक, लहसुन और काजू को हल्का भूनकर ठंडा करें और पीसकर पेस्ट बना लें।
स्टेप 3- कड़ाही में घी गर्म करके जीरा डालें। तैयार पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें।
स्टेप 4- अब इसमें मेथी और उबली हुई मटर डालें। थोड़ा पानी डालकर कुछ मिनट पकाएं।
स्टेप 5- आखिर में मलाई, नमक और गरम मसाला डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
तैयार है स्वादिष्ट मेथी मटर मलाई। इसे रोटी, नान या जीरा राइस के साथ परोसें।