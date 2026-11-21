अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर पर चाहिए, तो मेथी मटर मलाई जरूर ट्राई करें। इसकी मलाईदार ग्रेवी और मेथी का स्वाद इसे खास बनाता है।

सामग्री

1 कप ताजी मेथी

1 कप हरी मटर

आधा कप मलाई

1 प्याज

8-10 काजू

अदरक और लहसुन

जीरा, नमक और गरम मसाला

2 चम्मच तेल या घी



बनाने का तरीका

स्टेप 1- सबसे पहले मेथी को धोकर बारीक काट लें और मटर को उबाल लें।

स्टेप 2- अब प्याज, अदरक, लहसुन और काजू को हल्का भूनकर ठंडा करें और पीसकर पेस्ट बना लें।

स्टेप 3- कड़ाही में घी गर्म करके जीरा डालें। तैयार पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें।

स्टेप 4- अब इसमें मेथी और उबली हुई मटर डालें। थोड़ा पानी डालकर कुछ मिनट पकाएं।

स्टेप 5- आखिर में मलाई, नमक और गरम मसाला डालकर धीमी आंच पर पकाएं।



तैयार है स्वादिष्ट मेथी मटर मलाई। इसे रोटी, नान या जीरा राइस के साथ परोसें।