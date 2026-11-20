1 of 8 सर्दियों का नाश्ता 7 दिन का - फोटो : AI







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Winter Breakfast Ideas : सर्दियों का मौसम आते ही सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। ठंडी हवाओं के बीच रजाई से निकलकर किचन में जाना और पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। खासकर कामकाजी महिलाओं और सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के घरों में नाश्ते को लेकर रोज यही सवाल रहता है कि आज सुबह क्या बनाया जाए? अगर आप भी हर दिन इसी उलझन में रहती हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।



आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों के मौसम के लिए 7 ऐसे स्वादिष्ट और आसान नाश्ते, जिन्हें आप हफ्ते के सातों दिन बना सकती हैं। इन डिश को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और घर में मौजूद सामान्य सामग्री से ही ये तैयार हो जाएंगी।



सर्दियों में मेथी, मूली, गोभी, मटर और गाजर जैसी मौसमी सब्जियां खूब मिलती हैं। इनसे बने पराठे, चीला, पोहा और दलिया नाश्ते को स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं। खास बात यह है कि आप रात में थोड़ी तैयारी करके सुबह अपना काफी समय बचा सकती हैं। आइए जानते हैं सोमवार से रविवार तक के लिए 7 झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों के मौसम के लिए 7 ऐसे स्वादिष्ट और आसान नाश्ते, जिन्हें आप हफ्ते के सातों दिन बना सकती हैं। इन डिश को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और घर में मौजूद सामान्य सामग्री से ही ये तैयार हो जाएंगी।सर्दियों में मेथी, मूली, गोभी, मटर और गाजर जैसी मौसमी सब्जियां खूब मिलती हैं। इनसे बने पराठे, चीला, पोहा और दलिया नाश्ते को स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं। खास बात यह है कि आप रात में थोड़ी तैयारी करके सुबह अपना काफी समय बचा सकती हैं। आइए जानते हैं सोमवार से रविवार तक के लिए 7 झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी।

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2 of 8 मक्का-मेथी का कुरकुरा पराठा - फोटो : Ai generated

गरमा-गरम मेथी पराठा सर्दियों में ताजी मेथी आसानी से मिल जाती है। इसके लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी मेथी, अजवाइन, नमक और मसाले मिलाकर आटा गूंथ लें। छोटे-छोटे पराठे बेलकर तवे पर घी या तेल से सेंक लें। इसे दही और अचार के साथ परोसें।

3 of 8 पोहा - फोटो : Adobe Stock

स्वादिष्ट वेजिटेबल पोहा सुबह जल्दी नाश्ता बनाना हो तो वेजिटेबल पोहा अच्छा विकल्प है। पोहे को धोकर नरम कर लें। कड़ाही में राई, करी पत्ता, प्याज, हरी मटर और मूंगफली डालकर भूनें। अब पोहा, हल्दी और नमक मिलाकर कुछ मिनट पकाएं। ऊपर से नींबू और हरा धनिया डालें।



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4 of 8 बेसन का चीला - फोटो : AI

हेल्दी बेसन चीला

बेसन चीला बनाने के लिए बेसन में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और नमक मिलाएं। पानी डालकर घोल तैयार करें। अब तवे पर थोड़ा तेल लगाकर चीला दोनों तरफ से सेंक लें। इसे हरी चटनी के साथ परोसें।



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5 of 8 सूजी उपमा - फोटो : instagram