बथुआ रोटी रेसिपी: सर्दियों में रोजाना की थाली में शामिल करें बथुए की रोटी, स्वाद के साथ मिलेगा पोषण

Bathua Roti Kaise Banayen: ठंड के मौसम में बाजार में कई तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां मिलने लगती हैं, जिनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। बथुआ भी इन्हीं में से एक है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन और फाइबर जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे में सर्दियों में आप अपनी रोजाना की रोटी में थोड़ा बदलाव कर बथुए की रोटी बना सकती हैं। इसका स्वाद हल्का सोंधा और लाजवाब होता है। आप इसे दाल, सब्जी या दही के साथ परोस सकती हैं। आइए जानते हैं बथुए की रोटी बनाने का आसान तरीका।