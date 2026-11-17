स्टेप 3- सोन पापड़ी मिलाएं

अब बची हुई सोन पापड़ी को हाथों से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इसे दूध में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं, जब तक सोन पापड़ी दूध में अच्छी तरह घुलकर खीर को गाढ़ा न कर दे।



स्टेप 4- ड्राई फ्रूट्स से करें गार्निश

अब खीर में कटे हुए बादाम, पिस्ता और केसर डाल दें। ध्यान रखें कि सोन पापड़ी में पहले से काफी मिठास होती है, इसलिए अलग से चीनी डालने से पहले खीर का स्वाद जरूर चख लें।



स्टेप 5- ठंडा करके करें सर्व

जब खीर अच्छी तरह तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दें। इसे कुछ देर ठंडा होने दें। आप इसे गर्मागर्म या फ्रिज में ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।