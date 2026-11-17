Leftover Soan Papdi Makeover: त्योहारों का मौसम आते ही घरों में मिठाइयों की भरमार हो जाती है। दिवाली हो या कोई दूसरा खास त्योहार, रिश्तेदारों और दोस्तों के घर से सोन पापड़ी के डिब्बे जरूर आते हैं। शुरुआत में तो हर कोई बड़े चाव से मिठाई खाता है, लेकिन त्योहार खत्म होते-होते कई घरों में सोन पापड़ी के डिब्बे बच जाते हैं। बार-बार एक ही मिठाई खाने से लोग बोर भी हो जाते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि बची हुई सोन पापड़ी का क्या किया जाए।
अगर आपके घर में भी सोन पापड़ी बच गई है तो उसे फेंकने या लंबे समय तक डिब्बे में रखने की जरूरत नहीं है। आप इस मिठाई की मदद से घर पर एक बेहद स्वादिष्ट और मलाईदार खीर तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूध, इलायची, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और बची हुई सोन पापड़ी से एक शानदार डेजर्ट तैयार हो जाएगा।
इस खीर का स्वाद सामान्य खीर से थोड़ा अलग होता है। सोन पापड़ी की मिठास और दूध की मलाईदार बनावट इसे खास बना देती है। आइए जानते हैं सोन पापड़ी की खीर बनाने की आसान रेसिपी।
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बची सोन पापड़ी की डिश कैसे बनाएं ?
- फोटो : AI
सोन पापड़ी की खीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री
इस स्वादिष्ट खीर को बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी।
- बची हुई सोन पापड़ी – 1 कप
- दूध – आधा लीटर
- बासमती चावल – 2 बड़े चम्मच
- इलायची पाउडर – आधा छोटा चम्मच
- कटे हुए बादाम – 1 बड़ा चम्मच
- कटे हुए पिस्ता – 1 बड़ा चम्मच
- केसर – 4-5 धागे (वैकल्पिक)
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सोन पापड़ी रेसिपी
- फोटो : AI
सोन पापड़ी की खीर बनाने का आसान तरीका
स्टेप 1- दूध को उबालें
सबसे पहले एक भारी तले वाला बर्तन लें और उसमें आधा लीटर दूध डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें। दूध में उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें। अब इसमें पहले से धोकर भिगोए हुए चावल डाल दें
स्टेप 2- चावल को अच्छी तरह पकाएं
दूध और चावल को धीमी आंच पर पकने दें। बीच-बीच में चम्मच से चलाते रहें, ताकि दूध बर्तन के तले में न लगे। जब चावल अच्छी तरह पक जाएं और दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर डाल दें।
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बची सोन पापड़ी की डिश कैसे बनाएं ?
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स्टेप 3- सोन पापड़ी मिलाएं
अब बची हुई सोन पापड़ी को हाथों से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इसे दूध में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं, जब तक सोन पापड़ी दूध में अच्छी तरह घुलकर खीर को गाढ़ा न कर दे।
स्टेप 4- ड्राई फ्रूट्स से करें गार्निश
अब खीर में कटे हुए बादाम, पिस्ता और केसर डाल दें। ध्यान रखें कि सोन पापड़ी में पहले से काफी मिठास होती है, इसलिए अलग से चीनी डालने से पहले खीर का स्वाद जरूर चख लें।
स्टेप 5- ठंडा करके करें सर्व
जब खीर अच्छी तरह तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दें। इसे कुछ देर ठंडा होने दें। आप इसे गर्मागर्म या फ्रिज में ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
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बची सोन पापड़ी की डिश कैसे बनाएं ?
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सोन पापड़ी से बना सकते हैं ये दूसरे स्वादिष्ट आइटम
अगर आप खीर के अलावा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो सोन पापड़ी से मिल्कशेक, स्वीट लड्डू और आइसक्रीम टॉपिंग भी तैयार कर सकते हैं। मिल्कशेक बनाने के लिए सोन पापड़ी को ठंडे दूध और थोड़ी इलायची के साथ मिक्सर में ब्लेंड करें। वहीं, क्रश की हुई सोन पापड़ी को आइसक्रीम के ऊपर डालकर भी स्वादिष्ट डेजर्ट बनाया जा सकता है।
ध्यान रखें ये जरूरी बात
बची हुई मिठाई इस्तेमाल करने से पहले उसकी गुणवत्ता जरूर जांच लें। अगर सोन पापड़ी में फफूंदी, अजीब गंध या नमी के कारण खराब होने के संकेत दिखाई दें तो उसका इस्तेमाल न करें। पैकेट पर लिखी एक्सपायरी और स्टोरेज संबंधी जानकारी भी जरूर देखें।