1 of 5 सर्दियों में सब्जी को कैसे ताजी बनाए रखें - फोटो : AI







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Winter Kitchen Tips: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में हरी सब्जियों की भरमार हो जाती है। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, हरा धनिया और पत्तागोभी जैसी सब्जियां न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि रोजमर्रा के भोजन में विविधता भी लाती हैं।



यही वजह है कि लोग सर्दियों में एक साथ ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां खरीदकर फ्रिज में रख लेते हैं। लेकिन कई बार सही तरीके से स्टोर नहीं करने के कारण ये सब्जियां कुछ ही दिनों में मुरझाने लगती हैं। धनिया की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पालक चिपचिपा होने लगता है और मेथी की ताजगी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि लोग सर्दियों में एक साथ ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां खरीदकर फ्रिज में रख लेते हैं। लेकिन कई बार सही तरीके से स्टोर नहीं करने के कारण ये सब्जियां कुछ ही दिनों में मुरझाने लगती हैं। धनिया की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पालक चिपचिपा होने लगता है और मेथी की ताजगी खत्म हो जाती है। इससे न सिर्फ खाने-पीने की चीजें बर्बाद होती हैं, बल्कि आपकी जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। हालांकि, कुछ आसान किचन हैक्स अपनाकर आप हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताजा और इस्तेमाल करने लायक रख सकते हैं।



इसके लिए आपको किसी महंगे कंटेनर या खास मशीन की जरूरत नहीं है। बस सब्जियों को साफ करने, सुखाने और फ्रिज में सही तरीके से रखने का तरीका बदलना होगा। आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान किचन टिप्स, जिनकी मदद से सर्दियों में आपकी हरी सब्जियां ज्यादा समय तक फ्रेश रह सकती हैं।

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2 of 5 सर्दी में सब्जियों को ताजा रखने के लिए टिप्स - फोटो : Ai

हरी सब्जियों को ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 7 किचन हैक्स



सब्जियों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह छांट लें हरी सब्जियां खरीदकर लाने के बाद सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह छांट लें। पीली, मुरझाई और खराब पत्तियों को अलग कर दें। अगर खराब पत्तियां बाकी सब्जियों के साथ रहेंगी, तो उनके आसपास भी नमी और सड़न बढ़ सकती है। इसलिए स्टोर करने से पहले सब्जियों की सफाई और छंटाई जरूर करें।



पेपर टॉवल का करें इस्तेमाल पालक, मेथी और धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियों को ताजा रखने के लिए साफ पेपर टॉवल काफी उपयोगी हो सकता है। सब्जियों को अच्छी तरह सुखाकर पेपर टॉवल में हल्के से लपेटें और फिर छेद वाले बैग या कंटेनर में रखें। पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी सोखने में मदद करता है। गीले टॉवल को जरूरत पड़ने पर बदल दें।

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सब्जियों को बिना सुखाए फ्रिज में न रखें

सब्जियों पर ज्यादा पानी लगा रहने से वे जल्दी गल सकती हैं और उन पर फफूंदी लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर पत्तेदार सब्जियों को पहले धोकर रखना चाहते हैं, तो उन्हें साफ कपड़े या पेपर टॉवल से अच्छी तरह सुखाएं। अन्य कई सब्जियों को बिना धोए स्टोर करना बेहतर होता है और इस्तेमाल से ठीक पहले धोना चाहिए।



एयरटाइट डिब्बे की जगह छेद वाले बैग चुनें



कई लोग हरी सब्जियों को पूरी तरह एयरटाइट प्लास्टिक बैग में बंद करके रख देते हैं। इससे अंदर नमी जमा हो सकती है। बेहतर है कि सब्जियों को छेद वाले बैग या हवा आने-जाने वाले कंटेनर में रखें। इससे अतिरिक्त नमी बाहर निकलने और हवा का संचार होने में मदद मिलती है।

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धनिया और पुदीने को गिलास में रखें



हरा धनिया और पुदीना जल्दी मुरझाने लगते हैं। इन्हें ताजा रखने के लिए डंठलों को एक गिलास में थोड़े पानी के साथ सीधा रख सकते हैं। ऊपर से ढीली थैली लगाकर फ्रिज में रखें। ध्यान रखें कि पत्तियां पानी में न डूबें और पानी नियमित रूप से बदलते रहें।



सब्जियों को फ्रिज के सही हिस्से में रखें



हरी सब्जियों को फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर में रखना बेहतर होता है। फ्रिज का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रखें। सब्जियों को कच्चे मांस या मछली से अलग रखें ताकि किसी तरह का क्रॉस-कंटैमिनेशन न हो। फ्रिज में सब्जियों को जरूरत से ज्यादा भरकर न रखें।

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