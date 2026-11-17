लौंजी को ठंडा होने दें। अब इसे साफ और सूखे कांच के जार में भर लें। आपकी खट्टी-मीठी गुड़ वाली आंवले की लौंजी तैयार है।



आंवले की लौंजी को कैसे करें स्टोर?



लौंजी को पूरी तरह ठंडा करने के बाद एयरटाइट कांच के जार में भरकर फ्रिज में रखें। इसे निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। घर पर बनी इस लौंजी को बेहतर स्वाद और गुणवत्ता के लिए 7 से 10 दिनों के भीतर इस्तेमाल कर लें।



किसके साथ सर्व करें?

गुड़ वाली आंवले की लौंजी को आलू के पराठे, मूली के पराठे, पूरी, रोटी और दाल-चावल के साथ परोस सकते हैं। इसका खट्टा-मीठा स्वाद साधारण खाने को भी खास बना देता है।