Homemade Amla Launji: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे आंवले मिलने लगते हैं। आंवला स्वाद में खट्टा और कसैला जरूर होता है, लेकिन इससे कई तरह की स्वादिष्ट डिश तैयार की जा सकती हैं। आमतौर पर लोग आंवले का अचार, मुरब्बा और कैंडी खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अलग और चटपटा ट्राई करना चाहते हैं तो गुड़ वाली आंवले की लौंजी एक बेहतरीन विकल्प है। इसका स्वाद खट्टा, मीठा और हल्का तीखा होता है, जो खाने का जायका बढ़ा देता है।
आंवले की लौंजी की खासियत यह है कि इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसमें आंवले की खटास को गुड़ की मिठास के साथ मिलाया जाता है और सरसों के तेल तथा पारंपरिक मसालों का तड़का इसका स्वाद और भी खास बना देता है। इसे आप गर्मागर्म पराठे, पूरी, रोटी या दाल-चावल के साथ परोस सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर इस सर्दी आप रोजाना के खाने में कुछ नया स्वाद जोड़ना चाहते हैं, तो गुड़ वाली आंवले की लौंजी जरूर बनाकर देखें। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।
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आंवला की लौंजी बनाने की सामग्री
- फोटो : AI
आंवले की लौंजी बनाने के लिए सामग्री
- ताजा आंवला – 250 ग्राम
- गुड़ – 100 से 125 ग्राम
- सरसों का तेल – 2 बड़े चम्मच
- सौंफ – आधा छोटा चम्मच
- राई – आधा छोटा चम्मच
- मेथी दाना – आधा छोटा चम्मच
- कलौंजी – आधा छोटा चम्मच
- हल्दी पाउडर – आधा छोटा चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर – आधा छोटा चम्मच
- काला नमक – आधा छोटा चम्मच
- साधारण नमक – स्वादानुसार
- पानी – जरूरत के अनुसार
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आंवला की लौंजी की रेसिपी
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आंवले की लौंजी बनाने की आसान विधि
1. सबसे पहले आंवले को पकाएं
सबसे पहले आंवलों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। अब इन्हें स्टीमर में करीब 10 मिनट तक पकाएं, ताकि ये नरम हो जाएं। आप इन्हें थोड़े पानी में उबाल भी सकते हैं। ठंडा होने के बाद आंवलों के बीज निकालकर उनकी कलियां अलग कर लें।
2. मसालों का तैयार करें तड़का
अब एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर गैस धीमी कर दें और इसमें राई, मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी डालें। जब मसाले चटकने लगें, तो इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर हल्का सा भूनें।
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आंवला की लौंजी बनाने का तरीका
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3. आंवले और गुड़ को मिलाएं
अब कड़ाही में आंवले की कलियां डालें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लें। स्वादानुसार नमक और काला नमक डालें। इसके बाद गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़कर या कद्दूकस करके मिला दें।
4. धीमी आंच पर पकाएं
अब सभी सामग्री को अच्छी तरह चलाएं। जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी डालें और धीमी आंच पर पकने दें। बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि गुड़ नीचे चिपके नहीं। जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए और मसाले आंवलों पर अच्छी तरह लिपट जाएं, तो गैस बंद कर दें।
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आंवला की लौंजी की रेसिपी
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5. तैयार है स्वादिष्ट आंवले की लौंजी
लौंजी को ठंडा होने दें। अब इसे साफ और सूखे कांच के जार में भर लें। आपकी खट्टी-मीठी गुड़ वाली आंवले की लौंजी तैयार है।
आंवले की लौंजी को कैसे करें स्टोर?
लौंजी को पूरी तरह ठंडा करने के बाद एयरटाइट कांच के जार में भरकर फ्रिज में रखें। इसे निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। घर पर बनी इस लौंजी को बेहतर स्वाद और गुणवत्ता के लिए 7 से 10 दिनों के भीतर इस्तेमाल कर लें।
किसके साथ सर्व करें?
गुड़ वाली आंवले की लौंजी को आलू के पराठे, मूली के पराठे, पूरी, रोटी और दाल-चावल के साथ परोस सकते हैं। इसका खट्टा-मीठा स्वाद साधारण खाने को भी खास बना देता है।