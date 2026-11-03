Lauki ki Barfi Recipe: दिवाली का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा माना जाता है। इस खास मौके पर घर में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं और मेहमानों का स्वागत भी मीठे से किया जाता है। आमतौर पर दिवाली पर लोग बाजार से काजू कतली, बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन और दूसरी मिठाइयां खरीदकर लाते हैं। लेकिन अगर इस बार आप मेहमानों को कुछ अलग और खास खिलाना चाहते हैं, तो घर पर बनी लौकी की बर्फी जरूर ट्राई करें।





लौकी का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन जब इसी सब्जी से स्वादिष्ट मिठाई तैयार होती है, तो इसका स्वाद हर किसी को हैरान कर सकता है। दूध, मावा, घी, चीनी और इलायची के साथ तैयार होने वाली लौकी की बर्फी स्वाद में बेहद लाजवाब होती है। इसकी खासियत है कि इसे बनाने के लिए किसी खास मशीन या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती।



अगर आप सोच रहे हैं कि लौकी की बर्फी घर पर कैसे बनाएं, इसमें कौन-कौन सी सामग्री लगती है और इसे बाजार जैसी परफेक्ट बर्फी का आकार कैसे दें, तो यह रेसिपी आपके लिए है। इस आसान विधि से आप दिवाली पर अपने परिवार और मेहमानों के लिए स्वादिष्ट मिठाई तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं लौकी की बर्फी बनाने की पूरी रेसिपी।