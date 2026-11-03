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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Food ›   Famous Lauki Ki Barfi Recipe: Make Halwai-Style Sweet at Home This Diwali

दिवाली रेसिपी: त्योहार पर मेहमानों को खिलाएं लौकी की बर्फी, स्वाद ऐसा कि बाजार की मिठाई भूल जाएंगे!

Tue, 03 Nov 2026 02:45 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 03 Nov 2026 02:45 PM IST
सार

Diwali Special Sweet Recipes: इस दिवाली बाजार की मिठाइयों के साथ कुछ अलग और घर का बना स्वाद परोसना चाहते हैं, तो लौकी की बर्फी एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाना आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी आसानी से घर में मिल जाती है। दूध, मावा और इलायची के साथ तैयार यह मिठाई आपके त्योहार की मिठास बढ़ा सकती है। इस बार दिवाली पर घर आए मेहमानों को अपने हाथों से बनी लौकी की बर्फी जरूर खिलाएं।

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Famous Lauki Ki Barfi Recipe: Make Halwai-Style Sweet at Home This Diwali
दिवाली पर बनाएं लौकी की बर्फी, नोट करें विधि - फोटो : AI

Lauki ki Barfi Recipe: दिवाली का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा माना जाता है। इस खास मौके पर घर में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं और मेहमानों का स्वागत भी मीठे से किया जाता है। आमतौर पर दिवाली पर लोग बाजार से काजू कतली, बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन और दूसरी मिठाइयां खरीदकर लाते हैं। लेकिन अगर इस बार आप मेहमानों को कुछ अलग और खास खिलाना चाहते हैं, तो घर पर बनी लौकी की बर्फी जरूर ट्राई करें।



लौकी का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन जब इसी सब्जी से स्वादिष्ट मिठाई तैयार होती है, तो इसका स्वाद हर किसी को हैरान कर सकता है। दूध, मावा, घी, चीनी और इलायची के साथ तैयार होने वाली लौकी की बर्फी स्वाद में बेहद लाजवाब होती है। इसकी खासियत है कि इसे बनाने के लिए किसी खास मशीन या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती।

अगर आप सोच रहे हैं कि लौकी की बर्फी घर पर कैसे बनाएं, इसमें कौन-कौन सी सामग्री लगती है और इसे बाजार जैसी परफेक्ट बर्फी का आकार कैसे दें, तो यह रेसिपी आपके लिए है। इस आसान विधि से आप दिवाली पर अपने परिवार और मेहमानों के लिए स्वादिष्ट मिठाई तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं लौकी की बर्फी बनाने की पूरी रेसिपी।
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Famous Lauki Ki Barfi Recipe: Make Halwai-Style Sweet at Home This Diwali
लौकी की बर्फी बनाने की रेसिपी - फोटो : AI

लौकी की बर्फी बनाने के लिए जरूरी सामग्री

लगभग 20 छोटी बर्फी बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी

  • लौकी- 500 ग्राम

  • मावा या खोया- 200 ग्राम

  • फुल क्रीम दूध- 1 कप

  • चीनी- 150 से 200 ग्राम (स्वादानुसार)

  • देसी घी- 3 बड़े चम्मच

  • इलायची पाउडर- आधा छोटा चम्मच

  • कटे हुए बादाम- 10 से 12

  • कटे हुए पिस्ता- 10 से 12

  • केसर- कुछ धागे (वैकल्पिक)

  • खाने वाला हरा रंग- 1 से 2 बूंद (वैकल्पिक)
Famous Lauki Ki Barfi Recipe: Make Halwai-Style Sweet at Home This Diwali
लौकी की बर्फी बनाने की रेसिपी - फोटो : AI

घर पर लौकी की बर्फी बनाने की आसान विधि


स्टेप 1: लौकी को तैयार करें

सबसे पहले ताजी और कोमल लौकी लें। इसे पानी से अच्छी तरह धोकर छील लें। अब लौकी को बीच से काटें और अगर इसमें बड़े सख्त बीज हैं, तो उन्हें निकाल दें। इसके बाद लौकी को कद्दूकस कर लें। अतिरिक्त पानी हाथों से हल्का निचोड़कर अलग कर दें।


स्टेप 2: घी में लौकी पकाएं

अब एक भारी तले की कड़ाही लें और उसमें 2 बड़े चम्मच घी गर्म करें। इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालकर मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक भूनें। जब लौकी नरम हो जाए और उसकी कच्ची महक खत्म होने लगे, तब अगला स्टेप करें।
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Famous Lauki Ki Barfi Recipe: Make Halwai-Style Sweet at Home This Diwali
लौकी की बर्फी बनाने की रेसिपी - फोटो : AI

स्टेप 3: दूध डालकर अच्छी तरह पकाएं

अब कड़ाही में दूध डालें और लौकी के साथ अच्छी तरह मिलाएं। इसे धीमी-मध्यम आंच पर पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि मिश्रण तले में चिपके नहीं। जब दूध काफी हद तक सूख जाए और लौकी अच्छी तरह पक जाए, तब इसमें चीनी डालें।


स्टेप 4: मावा और इलायची मिलाएं

चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा पतला हो सकता है। इसे लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक अतिरिक्त नमी कम हो जाए। अब इसमें मावा, इलायची पाउडर और बचा हुआ घी डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं।
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लौकी की बर्फी बनाने की रेसिपी - फोटो : AI

स्टेप 5: बर्फी का मिश्रण तैयार करें

जब मिश्रण कड़ाही छोड़ने लगे और एक जगह इकट्ठा होने लगे, तब गैस बंद कर दें। इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ता मिलाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा गीला रहे और ही बहुत सूखा हो।

स्टेप 6: बर्फी को जमाएं

अब एक प्लेट या चौकोर ट्रे में थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को इसमें डालें और चम्मच या स्पैचुला की मदद से बराबर फैला दें। ऊपर से बादाम, पिस्ता और केसर डालकर हल्के हाथों से दबाएं।

स्टेप 7: ठंडा करके काटें

मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। इसके बाद 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब बर्फी अच्छी तरह जम जाए, तो चाकू से चौकोर या मनचाहे आकार में काट लें। आपकी स्वादिष्ट लौकी की बर्फी तैयार है।
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