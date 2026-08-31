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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Food ›   Aaj Khane Me kya Banaye: September Food Recipes 9 Desi Foods To Try After Rains

आज खाने में क्या बनाएं: बारिश के बाद किचन में लौट आए हैं ये 9 देसी फूड, जानिए इन्हें कैसे बनाएं स्वादिष्ट

Mon, 31 Aug 2026 11:26 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 31 Aug 2026 11:26 AM IST
सार

September Food Recipes: सितंबर का समय किचन में देसी और सीज़नल स्वाद वापस लाने का अच्छा मौका हो सकता है। कद्दू, बाजरा, मूंग दाल, चना और मक्का जैसी सामान्य सामग्री से कई अलग-अलग रेसिपीज़ तैयार की जा सकती हैं। अगर संभव हो तो स्थानीय और ताजी सामग्री चुनें और अपनी पसंद के अनुसार मसालों की मात्रा तय करे।

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Aaj Khane Me kya Banaye: September Food Recipes 9 Desi Foods To Try After Rains
सितंबर में पारंपरिक खाने के विकल्प - फोटो : Ai

Desi Food Recipes: बारिश का मौसम खत्म होते ही किचन में भी कई चीज़ें बदलने लगती हैं। सितंबर की शुरुआत में मौसम में हल्की गर्माहट और नमी के बीच ऐसी देसी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, जिनसे स्वादिष्ट और घर का खाना तैयार किया जा सकता है। अगर आप हर दिन एक जैसी सब्जी और नाश्ते से बोर हो गए हैं, तो यह समय पारंपरिक और सीज़नल फूड को अपनी प्लेट में शामिल करने का है।



स्थानीय और शुद्ध सामग्री से बनी रेसिपीज की खासियत यह है कि इनमें स्वाद के साथ घर की रसोई वाली सादगी भी बरकरार रहती है। यहां हम 9 ऐसे देसी खाने के विकल्प बता रहे हैं जिन्हें सितंबर में अलग-अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि इनके लिए बहुत ज्यादा महंगी या मुश्किल सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Aaj Khane Me kya Banaye: September Food Recipes 9 Desi Foods To Try After Rains
कद्दू की सब्जी - फोटो : Adobe Stock

1. कद्दू की मसालेदार सब्ज़ी

  • ताजे कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर सरसों के तेल में जीरा, हींग और हरी मिर्च का तड़का दें।
  • इसमें कद्दू, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
  • आखिर में थोड़ा अमचूर या सूखा मसाला डालने से स्वाद और बढ़ जाता है।
  • इसे गरमा-गरम रोटी या पराठे के साथ परोस सकते हैं।


2. बाजरे की रोटी और देसी सब्ज़ी

  • बाजरे के आटे में हल्का नमक डालकर गुनगुने पानी से आटा गूंथें।
  • हाथों से रोटी तैयार करके तवे पर सेंकें।
  • इसे मौसमी सब्ज़ी, दही या घर की चटनी के साथ परोसें।
  • देसी खाने का यह कॉम्बिनेशन खास तौर पर पारंपरिक स्वाद पसंद करने वालों को पसंद आ सकता है।
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खिचड़ी - फोटो : adobestock

3. मूंग दाल की खिचड़ी

  • धुली मूंग दाल और चावल को धोकर कुकर में हल्दी, नमक और थोड़ा घी डालें।
  • पानी डालकर नरम होने तक पकाएं।
  • ऊपर से घी और जीरे का तड़का डालें।
  • साथ में दही, अचार या हरी चटनी परोसने से साधारण खिचड़ी भी स्वादिष्ट डिनर बन सकती है।



4. अरबी की कुरकुरी सब्ज़ी

  • अरबी को उबालकर छीलें और टुकड़ों में काटें।
  • इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा बेसन मिलाएं।
  • तवे पर कम तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं।
  • ऊपर से नींबू का रस डालकर सर्व करें।
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चना चाट - फोटो : freepik.com
5. चना मसाला चाट
  • उबले हुए काले या सफेद चने में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और नींबू मिलाएं।
  • इसमें भुना जीरा और चाट मसाला डालें।
  • कुछ ही मिनट में एक आसान देसी स्नैक तैयार हो जाएगा।


6. मक्के की मसाला रोटी
  • मक्के के आटे में नमक और थोड़ा गर्म पानी डालकर नरम आटा तैयार करें।
  • इसे हाथ से थपथपाकर रोटी का आकार दें और तवे पर सेंकें।
  • ऊपर से थोड़ा घी लगाकर दही या सब्ज़ी के साथ परोसें।
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मुंगफली के दानें और पोहा - फोटो : Adobe Stock
7. हरी चटनी के साथ मूंग दाल चीला
  • मूंग दाल को भिगोकर पीस लें और इसमें अदरक, हरी मिर्च, नमक और धनिया मिलाएं।
  • गर्म तवे पर थोड़ा घोल फैलाकर दोनों तरफ से सेंकें।
  • इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें।

8. देसी मसाला पोहा
  • पोहा धोकर कुछ मिनट के लिए रखें।
  • कड़ाही में मूंगफली, राई, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाएं।
  • इसमें पोहा, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
  • ऊपर से नींबू और धनिया डालें।


9. गुड़ और तिल की मीठी रोटी
  • आटे में थोड़ा तिल और गुड़ मिलाकर नरम आटा तैयार करें।
  • छोटी रोटी बेलकर तवे पर सेंकें।
  • ऊपर से थोड़ा घी डालें।
  • सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ इसे परोसा जा सकता है।
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