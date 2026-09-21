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गणपति विसर्जन भोग: गणेश विसर्जन पर बनाएं ये खास प्रसाद, बप्पा की विदाई हो जाएगी यादगार

Mon, 21 Sep 2026 11:43 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 21 Sep 2026 11:43 AM IST
सार

Ganesh Visarjan Prasad Ideas: गणेश जी को मोदक बेहद प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इस दिन मोदक प्रसाद का विशेष महत्व रहता है। इसके अलावा लड्डू, पूरण पोली, श्रीखंड और पंचामृत जैसे प्रसाद भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस साल बप्पा के विसर्जन के लिए कुछ स्वादिष्ट और अलग बनाना चाहते हैं, तो ये आसान प्रसाद आइडिया आपके काम आ सकते हैं।

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Ganesh Visarjan Prasad Ideas: Make These Special Sweets for Anant Chaturdashi
गणेश विसर्जन पर भोग में बनाएं ये मिठाई - फोटो : Ai

Ganpati Visarjan Bhog Recipe: अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा को विदाई देने से पहले भक्त श्रद्धा और प्रेम से तरह-तरह के प्रसाद तैयार करते हैं। गणेश विसर्जन के इस पावन अवसर पर पारंपरिक मिठाइयों से लेकर घर पर आसानी से बनने वाले व्यंजन तक प्रसाद में शामिल किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि गणेश जी को मोदक बेहद प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इस दिन मोदक प्रसाद का विशेष महत्व रहता है। इसके अलावा लड्डू, पूरण पोली, श्रीखंड और पंचामृत जैसे प्रसाद भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस साल बप्पा के विसर्जन के लिए कुछ स्वादिष्ट और अलग बनाना चाहते हैं, तो ये आसान प्रसाद आइडिया आपके काम आ सकते हैं।

Ganesh Visarjan Prasad Ideas: Make These Special Sweets for Anant Chaturdashi
गणेश जी के प्रिय मोदक के प्रकार - फोटो : Ai

गणेश विसर्जन पर बनाएं मोदक

गणेश जी के प्रिय भोगों में मोदक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर आप पारंपरिक उकडीचे मोदक, नारियल-गुड़ वाले मोदक या सूजी और ड्राई फ्रूट से बने मोदक तैयार कर सकते हैं। कम समय में बनने वाले मोदक भी प्रसाद के लिए अच्छा विकल्प हैं।
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laddu - फोटो : Adobe stock

बेसन के लड्डू से सजाएं प्रसाद की थाली

बेसन के लड्डू आसानी से तैयार हो जाते हैं और लंबे समय तक रखे भी जा सकते हैं। बेसन, घी, चीनी और इलायची से बने लड्डू प्रसाद की थाली में पारंपरिक स्वाद जोड़ते हैं। ऊपर से बादाम या पिस्ता डालकर इन्हें और आकर्षक बनाया जा सकता है।
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Puran Poli - फोटो : Adobe stock

पूरण पोली भी है स्वादिष्ट विकल्प

अगर आप महाराष्ट्र की पारंपरिक मिठास को प्रसाद में शामिल करना चाहते हैं तो पूरण पोली बना सकते हैं। चने की दाल, गुड़ और इलायची से तैयार पूरण को आटे में भरकर बनाई गई यह मीठी रोटी त्योहार के मौके पर खास लगती है।
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पंचामृत - फोटो : इंस्टाग्राम

पंचामृत और फल भी करें शामिल

प्रसाद में पंचामृत, मौसमी फल और सूखे मेवे भी रखे जा सकते हैं। पंचामृत को दूध, दही, शहद, घी और अन्य पारंपरिक सामग्री से तैयार किया जाता है। पूजा के बाद इसे श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है।


इस बार प्रसाद की थाली को बनाएं खास

गणेश विसर्जन के दिन प्रसाद की थाली में मोदक, लड्डू, फल, पंचामृत और अपनी पसंद की पारंपरिक मिठाई शामिल करके इसे आकर्षक बनाया जा सकता है। प्रसाद बनाते समय साफ-सफाई और ताजगी का विशेष ध्यान रखें। बप्पा को श्रद्धा से अर्पित किया गया प्रसाद परिवार और मेहमानों के साथ बांटकर गणेश उत्सव की विदाई को यादगार बनाया जा सकता है।
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