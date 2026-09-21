Ganpati Visarjan Bhog Recipe: अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा को विदाई देने से पहले भक्त श्रद्धा और प्रेम से तरह-तरह के प्रसाद तैयार करते हैं। गणेश विसर्जन के इस पावन अवसर पर पारंपरिक मिठाइयों से लेकर घर पर आसानी से बनने वाले व्यंजन तक प्रसाद में शामिल किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि गणेश जी को मोदक बेहद प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इस दिन मोदक प्रसाद का विशेष महत्व रहता है। इसके अलावा लड्डू, पूरण पोली, श्रीखंड और पंचामृत जैसे प्रसाद भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस साल बप्पा के विसर्जन के लिए कुछ स्वादिष्ट और अलग बनाना चाहते हैं, तो ये आसान प्रसाद आइडिया आपके काम आ सकते हैं।
गणपति विसर्जन भोग: गणेश विसर्जन पर बनाएं ये खास प्रसाद, बप्पा की विदाई हो जाएगी यादगार
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 21 Sep 2026 11:43 AM IST
सार
Ganesh Visarjan Prasad Ideas: गणेश जी को मोदक बेहद प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इस दिन मोदक प्रसाद का विशेष महत्व रहता है। इसके अलावा लड्डू, पूरण पोली, श्रीखंड और पंचामृत जैसे प्रसाद भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस साल बप्पा के विसर्जन के लिए कुछ स्वादिष्ट और अलग बनाना चाहते हैं, तो ये आसान प्रसाद आइडिया आपके काम आ सकते हैं।
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