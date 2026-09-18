Radha Ashtami Bhog Recipe:
राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह रहता है। मंदिरों में जहां विशेष श्रृंगार, पूजा और भजन-कीर्तन होते हैं, वहीं घरों में भी राधा-कृष्ण की पूजा के बाद तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। अगर आप इस राधा अष्टमी पर घर में कुछ खास बनाकर राधा रानी को भोग लगाना चाहते हैं, तो माखन-मिश्री और धनिया पंजीरी जैसे पारंपरिक प्रसाद आसान विकल्प हो सकते हैं।
ब्रज की भक्ति परंपराओं में राधा-कृष्ण को माखन, मिश्री, दूध से बने व्यंजन, मिठाइयां और फल आदि अर्पित करने की परंपरा मिलती है। हालांकि, राधा जी का सबसे प्रिय भोग अलग-अलग मंदिरों, संप्रदायों और परिवारों की परंपराओं में अलग बताया जा सकता है।
यहां हम आपको एक ऐसी आसान धनिया पंजीरी भोग की रेसिपी बता रहे हैं, जिसे घर पर कम समय और सामान्य सामग्री से तैयार किया जा सकता है। साथ ही जान रानी को भोग में क्या अर्पित किया जाए, इसे लेकर अलग-अलग ब्रज और वैष्णव परंपेंगे कि राधा अष्टमी पर भोग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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राधा अष्टमी पर राधा रानी का प्रिय भोग घर पर बनाएं
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राधा जी का प्रिय भोग क्या है?
राधा रानी को भोग में क्या अर्पित किया जाए, इसे लेकर अलग-अलग ब्रज और वैष्णव परंपराओं में अलग मान्यताएं मिलती हैं। माखन-मिश्री, दूध से बने पकवान, मिठाइयां, फल और पंजीरी जैसे सात्विक खाद्य पदार्थ भगवान कृष्ण और राधा-कृष्ण की पूजा में अर्पित किए जाते हैं।
माखन-मिश्री को घर पर तैयार करना बेहद आसान है। इसके लिए ताजा सफेद माखन में मिश्री मिलाकर भोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा धनिया पंजीरी भी पूजा के प्रसाद के रूप में बनाई जा सकती
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Dhania Panjiri
- फोटो : instagram
राधा अष्टमी स्पेशल धनिया पंजीरी बनाने की सामग्री
घर पर आसान धनिया पंजीरी बनाने के लिए आपको चाहिए।
- 1 कप धनिया पाउडर
- 1/2 कप पिसी हुई चीनी या बूरा
- 2-3 बड़े चम्मच देसी घी
- 2 बड़े चम्मच मखाने
- 1-2 बड़े चम्मच कटे हुए काजू-बादाम
- 1 बड़ा चम्मच किशमिश
- 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
मात्रा को अपनी जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है।
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पांच तरह से बनाएं पंजीरी
- फोटो : AI
धनिया पंजीरी कैसे बनाएं?
स्टेप 1- सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा सा देसी घी गर्म करें।
स्टेप 2- इसमें मखाने डालकर हल्का कुरकुरा होने तक भून लें।
स्टेप 3- इसके बाद इन्हें निकालिमा या तस्वीर के सामने इसे श्रद्धा से अर्पित करें।
स्टेप 4- इसके साथ फल और अन्य सात्विक प्रसकर हल्का दरदरा कर लें।
स्टेप 5- अब उसी कड़ाही में बचा हुआ घी डालें और धनिया पाउडर को धीमी आंच पर भूनें।
स्टेप 6- इसे लगातार चलाते रहें, ताकि धनिया जले नहीं।
स्टेप 7- जब अच्छी खुशबू आने लगे और रंग थोड़ा बदल जाए, तो गैस बंद कर दें।
स्टेप 8- धनिया मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें बूरा या पिसी चीनी, भुने मखाने, काजू, बादाम, किशमिश और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
राधा अष्टमी के लिए खास भोग धनिया पंजीरी तैयार है।