1 of 5 कटहल निहारी बनाने की विधि - फोटो : Ai







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Jackfruit Nihari Recipe: अगर आप रोज-रोज की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग, मसालेदार और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो कटहल की निहारी एक शानदार विकल्प हो सकती है। कटहल की खास बात यह है कि इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसे कई तरह की डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है। सही मसालों और धीमी आंच पर पकाने से कटहल की निहारी बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार बन सकती है।



इस रेसिपी को बनाने के लिए कच्चे कटहल के साथ प्याज, अदरक-लहसुन, दही और कुछ खास मसालों की जरूरत होती है। निहारी का असली स्वाद मसालों के संतुलन और अच्छी तरह पकाने से आता है। आप इसे रोटी, नान, तंदूरी रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं।



कटहल की निहारी घर पर आसानी से बनाई जा सकती है। अगर आप शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, तो यह रेसिपी आपके मेन्यू में एक स्वादिष्ट बदलाव ला सकती है। तो चलिए जानते हैं कटहल की निहारी बनाने का आसान तरीका और इसमें इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री।

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कटहल की निहारी बनाने के लिए सामग्री 500 ग्राम कच्चा कटहल

2 मध्यम आकार के प्याज

2 टमाटर

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1/2 कप दही

2-3 बड़े चम्मच तेल

1 तेजपत्ता

1 दालचीनी का टुकड़ा

2-3 लौंग

2 इलायची

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 चम्मच हल्दी

1 चम्मच धनिया पाउडर

1/2 चम्मच जीरा पाउडर

½ चम्मच गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

2-3 कप पानी

हरा धनिया और अदरक सजाने के लिए



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कटहल की निहारी बनाने की विधि



स्टेप 1- कटहल तैयार करें



सबसे पहले कच्चे कटहल को साफ करके छोटे टुकड़ों में काट लें। कटहल काटते समय हाथ और चाकू पर थोड़ा तेल लगा सकते हैं, क्योंकि इससे चिपचिपा पदार्थ हटाने में आसानी होती है। कटहल के टुकड़ों को अच्छी तरह धोकर अलग रख दें।



स्टेप 2- कटहल को हल्का भूनें



कड़ाही में तेल गर्म करें और कटहल के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद इन्हें निकालकर अलग रख दें। इससे कटहल की बनावट और स्वाद दोनों बेहतर हो सकते हैं।

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स्टेप 3- मसाले तैयार करें



अब उसी कड़ाही में तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची डालें। फिर बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर पकाएं।



स्टेप 4- ग्रेवी तैयार करें



अब कटे हुए टमाटर डालें। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनें। जब मसाले से तेल अलग दिखाई देने लगे, तब आंच धीमी करके फेंटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते रहें।





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