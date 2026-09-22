वजन कम करने के लिए सिर्फ जिम जाना ही काफी नहीं है, बल्कि रोजाना की डाइट पर भी ध्यान देना जरूरी है। खासकर सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करे और दिन की शुरुआत पौष्टिक तरीके से हो। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या वजन घटाने के दौरान ब्रेड खाई जा सकती है?

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हां, सही ब्रेड और सही सामग्री के साथ ब्रेड को डाइट में शामिल किया जा सकता है। सफेद ब्रेड की जगह होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड चुनना बेहतर विकल्प हो सकता है।

अगर आपके पास सुबह ज्यादा समय नहीं है, तो सिर्फ 10 मिनट में ब्रेड से एक हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया जा सकता है। इसके लिए ब्रेड के साथ पनीर या उबला अंडा, टमाटर, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च और हरी सब्जियों जैसी सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नाश्ता स्वादिष्ट होने के साथ प्रोटीन, फाइबर और दूसरे पोषक तत्वों का स्रोत भी बन सकता है।

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स्टेप 1- इस आसान नाश्ते के लिए 2 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड लें।

स्टेप 2- इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, प्याज और अपनी पसंद की अन्य सब्जियां डालें।

स्टेप 3- प्रोटीन बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में पनीर या उबला अंडा शामिल किया जा सकता है।

स्टेप 4- सब्जियों में स्वाद के लिए काली मिर्च, थोड़ा चाट मसाला और नींबू का रस डालें।

स्टेप 5- ब्रेड को तवे पर हल्का सेंककर सब्जियों और प्रोटीन वाली सामग्री के साथ सैंडविच तैयार करें।

कोशिश करें कि इसमें ज्यादा मक्खन, चीज, मेयोनीज या मीठी सॉस न डालें, क्योंकि इनसे कैलोरी तेजी से बढ़ सकती है।



वजन घटाने वाली डाइट में ब्रेड खाते समय रखें इन बातों का ध्यान

वजन कम करने के दौरान किसी एक खाद्य पदार्थ को पूरी तरह अच्छा या खराब मानने के बजाय उसकी मात्रा और पूरी डाइट पर ध्यान देना जरूरी है।

ब्रेड खरीदते समय लेबल देखकर ऐसी ब्रेड चुनें जिसमें साबुत अनाज की मात्रा अच्छी हो और अतिरिक्त चीनी कम हो।

साथ ही, सिर्फ ब्रेड खाने के बजाय उसमें सब्जियों और प्रोटीन का संतुलन बनाएं।

आपकी कुल कैलोरी जरूरत, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार नाश्ते की मात्रा अलग हो सकती है।

यदि आप किसी खास मेडिकल स्थिति या वजन घटाने के उपचार से गुजर रहे हैं, तो डाइट में बड़े बदलाव से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।



10 मिनट के नाश्ते की खासियत

इस ब्रेड नाश्ते की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे सुबह की व्यस्त दिनचर्या में आसानी से तैयार किया जा सकता है। सब्जियां और प्रोटीन जोड़ने से नाश्ता ज्यादा संतुलित बन सकता है। जिम जाने वालों के लिए भी यह एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है, हालांकि वर्कआउट से पहले या बाद में क्या और कितनी मात्रा में खाना है, यह व्यक्ति की जरूरत पर निर्भर करता है।