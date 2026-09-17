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डाइट रेसिपी: वजन कम करना है तो नाश्ते में खाएं ये टेस्टी हाई-प्रोटीन डिश, पेट रहेगा लंबे समय तक भरा

Thu, 17 Sep 2026 01:00 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 17 Sep 2026 01:00 PM IST
सार

Healthy Diet Food Recipe: अगर आप वजन को संभालने के साथ अपने नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो पनीर-एग ब्रेकफास्ट बाउल एक स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसमें अंडे और पनीर से प्रोटीन मिलता है, जबकि सब्जियां इसमें फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व जोड़ती हैं।

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Diet Food Best High Protein Breakfast For Weight Loss: Try This Paneer Egg Recipe
वजन को नियंत्रित रखने के लिए डाइट फूड - फोटो : Ai

High Protein Breakfast For Weight Loss: वजन कम करने की कोशिश में अक्सर लोग नाश्ते को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कभी सिर्फ फल खा लेते हैं तो कभी चाय-बिस्कुट से काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसा नाश्ता लंबे समय तक पेट भरा रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता और कुछ देर बाद फिर भूख लग सकती है।



अगर आप वजन को संभालने के साथ अपने नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो पनीर-एग ब्रेकफास्ट बाउल एक स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसमें अंडे और पनीर से प्रोटीन मिलता है, जबकि सब्जियां इसमें फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व जोड़ती हैं।

इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पालक शामिल कर सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए काली मिर्च, जीरा और थोड़ी हरी मिर्च डालें।

हालांकि, सिर्फ किसी एक डिश को खाने से वजन कम नहीं होता। वजन घटाने के लिए पूरे दिन की कुल कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, शारीरिक गतिविधि और नींद जैसे कई कारक मायने रखते हैं। इसलिए इस नाश्ते को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाकर लेना ज्यादा बेहतर है।


पनीर-एग ब्रेकफास्ट बाउल बनाने के लिए सामग्री

  • 2 अंडे
  • 50-75 ग्राम पनीर
  • आधी शिमला मिर्च
  • 1 छोटा टमाटर
  • थोड़ा प्याज
  • मुट्ठीभर पालक
  • काली मिर्च
  • जीरा
  • थोड़ा नमक
  • 1 चम्मच तेल


ऐसे बनाएं हाई-प्रोटीन नाश्ता

स्टेप 1- सबसे पहले पैन में थोड़ा तेल गर्म करके जीरा डालें।
स्टेप 2- अब प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और पालक डालकर हल्का भून लें।
स्टेप 3- इसके बाद पनीर को छोटे टुकड़ों में काटकर डालें और कुछ मिनट पकाएं।
स्टेप 4- अब दो अंडे फोड़कर पैन में डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाते हुए पकाएं।
स्टेप 5- ऊपर से काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डालें।

इसे गर्मागर्म खाएं। चाहें तो साथ में बिना चीनी की चाय या सादा दही लिया जा सकता है।

वजन कम करने में क्यों हो सकता है मददगार?

  • प्रोटीन युक्त भोजन पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है।
  • पर्याप्त प्रोटीन लेना वजन घटाने के दौरान मांसपेशियों को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है।
  • लेकिन पनीर और अंडे की मात्रा अपनी कुल डाइट और जरूरत के हिसाब से रखें।
  • अगर किसी को अंडे या डेयरी से एलर्जी है या कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है, तो डाइट में बदलाव से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।



 
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